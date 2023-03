Cùng đã có vợ nhưng 2 nam diễn viên phim VTV hot nhất hiện nay có cảnh hôn khác xa nhau!

Thời gian gần đây, 2 bộ phim Đừng làm mẹ cáu và Đừng nói khi yêu thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Nếu như Đừng làm mẹ cáu đã khép lại vào thứ Sáu tuần trước với đoạn kết đẹp dành cho tất cả các nhân vật, thì Đừng nói khi yêu vẫn đang phát sóng tới giai đoạn cao trào, khi cặp đôi Quy - Ly (Mạnh Trường - Thùy Anh) bắt đầu bước vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào.

Việc hai bộ phim lên sóng cùng thời điểm khiến khán giả không tránh khỏi sự so sánh. Đáng nói, trong cả hai bộ phim này đều có những cặp đôi được người xem yêu mến "đẩy thuyền".

Bình An bị nghi hôn "fake" với Quỳnh Lương trong "Đừng làm mẹ cáu"

Với Đừng làm mẹ cáu, cặp đôi Khôi - Vy (Bình An - Quỳnh Lương) được khán giả yêu thích không kém cạnh đôi chính Hạnh - Quân (Quỳnh Kool - Nhan Phúc Vinh). Thế nhưng mãi đến cuối phim, Khôi - Vy mới chính thức có những cảnh quay tình tứ. Và phạm vi của sự "tình tứ" này cũng vô cùng hạn chế.

Đơn cử trong cảnh hôn, nếu như đôi chính Quỳnh Kool - Nhan Phúc Vinh còn có một cảnh hôn ở góc quay chính diện, thì Bình An - Quỳnh Lương lại bị quay cảnh hôn ở góc nghiêng, khiến khán giả không thể đoán được đây là hôn thật hay hôn giả. Nếu dựa theo những hình ảnh hậu trường Quỳnh Lương chia sẻ thì rất có thể, cảnh hôn này chỉ là một "tiểu xảo". Bình An, Quỳnh Lương không hề hôn nhau.

Nụ hôn bị cho là "hàng fake" của Quỳnh Lương và Bình An - ảnh: Chụp màn hình

Một số khán giả cho rằng, việc tiết chế cảnh tình cảm này một phần xuất phát từ nguyên nhân Bình An vừa mới kết hôn. Bởi trước đó, khi còn độc thân, Bình An không phải chưa từng đóng cảnh hôn, hay thậm chí cảnh nóng. Nam diễn viên thậm chí còn từng tình tứ với những diễn viên đàn chị.



Một số khác thì cho rằng, những ồn ào mà Quỳnh Lương - Bình An vô tình vướng vào thời điểm phim lên sóng cũng là một nguyên nhân khiến ê kíp quyết định xử lý cảnh hôn của cặp đôi theo cách này. Trước đó, Quỳnh Lương bất ngờ bị đồn rằng "để ý" bạn diễn Bình An. Vì những lời ra tiếng vào của cư dân mạng, đích thân nữ diễn viên đã đăng đàn nói rõ trắng đen và còn tuyên bố thẳng rằng Bình An vốn chẳng phải gu của cô.

Một cảnh tình tứ "hụt" của Bình An và Quỳnh Lương trong phim - ảnh: Chụp màn hình

Mạnh Trường là bố ba con vẫn nhiệt tình đóng cảnh hôn trong "Đừng nói khi yêu"

Trong khi đó ở bộ phim Đừng nói khi yêu, Mạnh Trường cũng là một diễn viên đã có cuộc hôn nhân viên mãn. Anh chàng còn vừa lên chức bố ba con thời gian gần đây. Thế nhưng dường như điều này không hề ảnh hưởng tới việc Mạnh Trường đóng các cảnh thân mật với bạn diễn nữ trong phim.

Mạnh Trường vẫn thoải mái thực hiện các cảnh hôn với Thùy Anh, cho tới hiện tại thì đã có hai nụ hôn diễn ra giữa họ. Dù vướng phải những tranh cãi cho rằng ngoại hình không còn phù hợp để vào vai soái ca, nhưng không thể phủ nhận diễn xuất khá ngọt của Mạnh Trường trong những phân cảnh yêu đương mùi mẫn.

Phim mới phát sóng 17 tập, Mạnh Trường đã có hai nụ hôn với Thùy Anh - ảnh: Chụp màn hình

Hoàn cảnh ngoài đời dường như không tác động đến công việc của Mạnh Trường trong phim- ảnh: Chụp màn hình

Ngược trở lại bộ phim Hương vị tình thân trước đó, Mạnh Trường cũng có vô vàn những cảnh tình tứ ngọt ngào với Phương Oanh. Vì hiệu ứng từ bộ phim, thậm chí ở ngoài đời, anh và Phương Oanh đã tránh tương tác trên mạng xã hội để giữ gìn cuộc sống riêng tư của cả hai. Thế nhưng ngoài đời là chuyện ngoài đời, trên màn ảnh, Mạnh Trường và Phương Oanh vẫn rất nồng nhiệt trong những cảnh diễn tay đôi.

Thế nhưng có thể để ý thấy sự tinh tế của Mạnh Trường ở đây! Lên phim nồng nhiệt như vậy, nhưng ở ngoài đời, anh không hề chia sẻ ảnh cá nhân của mình và Thùy Anh ngoài những poster phim có mặt của cả diễn viên Đình Tú - ảnh: FBNV

Nói về chuyện đóng cảnh tình tứ với bạn diễn nữ có khiến bà xã ghen, Mạnh Trường từng chia sẻ: "Bà xã tôi không ghen. Chúng tôi quen nhau từ thời cấp 2 rồi trải qua thời gian làm bạn bè, yêu nhau khoảng 6 năm mới cưới nên ngoài việc là tình cảm vợ chồng thì chúng tôi còn là tri kỷ với nhau. Cả hai vợ chồng tôi không nặng nề việc làm thế nào để giữ lửa tình yêu mà nó xuất phát ngẫu nhiên từ những điều đơn giản. Chúng tôi vừa yêu vừa là bạn thân của nhau".