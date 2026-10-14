Cô gái tuổi 20 mắc ung thư dạ dày, bác sĩ trách: Uống nước lọc kiểu này ngang "nuốt độc"

Nước lọc đun sôi vốn được coi là thức uống lành tính bậc nhất, duy trì các chuyển hóa cơ bản của cơ thể. Khác với nước ngọt nhiều đường, cà phê chứa caffeine hay rượu bia gây độc cho gan thận, nước lọc không tạo gánh nặng trực tiếp lên các cơ quan chuyển hóa. Tuy nhiên, việc sử dụng loại thức uống tưởng như an toàn tuyệt đối này sai phương pháp lại có thể biến nó thành tác nhân tàn phá đường tiêu hóa từ bên trong.

Trường hợp của cô gái trẻ Tiểu Ý (Quảng Đông, Trung Quốc) là một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Ở tuổi 20, cô thường xuyên gặp phải tình trạng đau rát vùng thượng vị và trào ngược axit. Tin theo các mẹo dân gian truyền miệng trên mạng internet rằng uống nước nóng có thể xoa dịu cơn đau dạ dày, cô liên tục duy trì thói quen rót nước lọc vừa đun sôi ra ly và uống ngay khi nước còn nóng hổi mỗi khi thấy khó chịu. Chỉ nửa năm sau, khi các cơn đau biến chứng nặng hơn, cô đến bệnh viện nội soi và bàng hoàng nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.

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Sau khi phân tích lối sống, vị bác sĩ chỉ ra rằng, Tiểu Ý đã mắc 1 sai lầm tai hại khi uống nước. Trong khi cô gái trẻ quả quyết mình gần như chỉ uống nước lọc, còn đun sôi để đảm bảo an toàn và uống khi còn nóng để "diệt vi khuẩn", "tốt cho tuần hoàn máu". Thế nhưng, vị bác sĩ thở dài, trách cô rằng nước lọc tốt, nước lọc ấm cũng tốt nhưng nóng quá mức, bốc khói ngi ngút như cô thường uống thì uống vào ngang "nuốt độc".

Tại sao nước lọc đun sôi lại có thể gây ung thư dạ dày?

Giống như Tiểu Ý, nhiều người có thói quen uống nước lọc vừa đun sôi bốc hơi ngút ngàn để giảm đau bụng hay làm ấm người và cho rằng đólà thói quen tốt cho sức khỏe.T uy nhiên, việc dung nạp nước lọc đun sôi ở nhiệt độ quá cao chính là hành vi gây tổn thương cấu trúc tế bào đường tiêu hóa một cách âm thầm nhưng tàn khốc.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp các loại thức uống nóng trên 65 độ C vào nhóm 2A, nhóm các tác nhân có khả năng cao gây ung thư cho con người. Niêm mạc thực quản và dạ dày vốn rất mỏng mảnh, chỉ chịu được nhiệt độ tối đa từ 40 đến 50 độ C. Khi tiếp xúc liên tục với dòng nước lọc đun sôi còn quá nóng, lớp màng nhầy bảo vệ bề mặt niêm mạc sẽ bị phỏng nhiệt, biến tính protein và gây ra các tổn thương viêm cấp tính.

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Quá trình nạp nước lọc đun sôi quá nóng lặp đi lặp lại khiến niêm mạc dạ dày không kịp hồi phục, rơi vào trạng thái viêm mạn tính. Để bù đắp cho các tế bào bị phá hủy, cơ thể bắt buộc phải đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới. Sự phân bào liên tục trong môi trường viêm nhiễm mạn tính làm gia tăng đột biến tỷ lệ sai sót di truyền, dẫn đến tình trạng dị sản, nghịch sản tế bào. Khi kết hợp với các yếu tố nguy cơ khác như nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H.pylori) hay chế độ ăn uống thất thường, các tế bào biến đổi bất thường này sẽ nhanh chóng tiến triển thành khối u ác tính.

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày

Theo dữ liệu y tế từ Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hồng Kông (Trung Quốc), ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu thường phát triển rất âm thầm, triệu chứng mờ nhạt khiến đa số bệnh nhân dễ lầm tưởng với chứng rối loạn tiêu hóa thông thường. Việc chủ quan bỏ qua các tín hiệu cảnh báo sớm làm mất đi thời điểm vàng trong điều trị. Bệnh nhân cần cảnh giác khi xuất hiện các biểu hiện lâm sàng sau:

- Cảm giác chướng bụng, đầy tức khó chịu ngay sau khi ăn dù chỉ nạp lượng thức ăn rất ít

- Khó tiêu dai dẳng, chán ăn và chối bỏ thực phẩm kéo dài

- Thường xuyên buồn nôn, nôn mửa hoặc nghiêm trọng hơn là nôn ra máu

- Sụt cân nhanh chóng trong thời gian ngắn không rõ lý do

- Cơ thể suy nhược, mệt mỏi dai dẳng do tình trạng thiếu máu

- Đại tiện phân đen hoặc có lẫn máu do xuất huyết từ tổn thương trong dạ dày

- Sưng/chướng bất thường ở vùng bụng dưới

Với trường hợp của Tiểu Ý, cô không chỉ uống nước sai cách mà còn chủ quan với rất nhiều bất thường là "lời cầu cứu" của cơ thể. Đến khi hiểu ra tất cả, hối hận mấy cũng chẳng thể quay ngược lại thời gian.

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Cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện của mình trên Baidu không phải để được an ủi mà muốn dùng câu chuyện của mình để nhắc nhở tất cả mọi người, uống nước sao cho đúng và đừng chủ quan với sức khỏe.

Như bác sĩ điều trị củaTiểu Ý nói, nước lọc đun sôi tốt nhưng chỉ tốt khi bạn uống đúng cách. Nước lọc sau khi đun sôi bắt buộc phải để nguội bớt, đạt mức nhiệt ấm vừa phải từ 35 đến 40 độ C (tương đương nhiệt độ cơ thể) mới được uống. Tuyệt đối không uống nước khi vừa rót từ ấm đun ra ly hoặc còn tỏa hơi quá mạnh hay nóng trên 65 độ. Nó không chỉ gây ung thư dạ dày mà còn "tiếp tay" cho ung thư miệng, ung thư thực quản. Nguyên lý kiểm soát nhiệt độ này cần được áp dụng với mọi loai đồ ăn, thức uống chứ không chỉ riêng nước lọc!

Nguồn và ảnh: Baidu Health, HK01