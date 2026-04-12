Kim Shin Young từng là biểu tượng giảm cân xứ Hàn khi giảm được 44kg và duy trì cân nặng suốt hơn 1 thập kỷ. Nhờ đó, danh tiếng, các hợp đồng quảng cáo và tiền bạc cũng đến với nữ danh hài nhiều hơn. Nhưng đến nay, Kim Shin Young đã từ bỏ việc giảm cân và dần quay trở lại với cân nặng cũ.

Trong chương trình I Live Alone số mới nhất, Kim Shin Young đã chia sẻ với khán giả những suy nghĩ chân thành về sự thay đổi quan điểm ăn kiêng của cô: "Giờ đây, tôi ăn khi nào tôi muốn ăn và ăn khi tôi đói. Hồi còn ăn kiêng, tôi rất nhạy cảm, nhưng giờ tôi cảm thấy mình thậm chí sẽ không nổi giận nếu ai đó giẫm lên chân mình. Tôi trở nên dễ tính hơn".

Kim Shin Young dừng ăn kiêng, tăng cân trở lại. Ảnh: Koreaboo

Những lời nhận xét của Kim Shin Young đã thu hút sự chú ý của khách mời khác là Joy (Red Velvet). Joy đã chỉ ra sự khác biệt rõ rệt trong lời nói của Kim Shin Young: “Nhưng chỉ vài năm trước, chị từng là người ủng hộ việc giảm cân mạnh mẽ mà”. Nữ danh hài đình đám đáp lại: “Cơ thể tôi có thể khỏe mạnh, nhưng tinh thần thì không”.

Sau đó, cô tiết lộ khoảnh khắc quan trọng đã thay đổi mọi thứ. Kim Shin Young không cố tình tăng cân trở lại. Thay vào đó, sự ra đi của người bạn thân lâu năm kiêm tiền bối trong ngành hài kịch Jeon Yoo Sung đã thay đổi suy nghĩ của Kim Shin Young. "Tôi đã ở bên giường bệnh của Jeon Yoo Sung. Ông ấy nói 'Shin Young à... Tôi ước gì bây giờ có thể ăn 1 bát mì hải sản cay, nhưng không thể nữa rồi. Đừng kìm nén bản thân mà hãy tận hưởng tất cả các món ăn và sống theo cách bạn muốn'. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự nhận ra. Tôi bắt đầu suy nghĩ… Nếu đây là cuộc sống của tôi, tại sao tôi lại liên tục tự giới hạn bản thân? Tại sao tôi lại quá khắt khe với chính mình?" - Kim Shin Young nói.

Sự ra đi của người tiền bối thân thiết khiến Kim Shin Young thay đổi. Ảnh: Koreaboo

Kể từ đó, nữ danh hài cho biết cô đưa ra quyết định sẽ chấp nhận mọi phần của bản thân - bao gồm cả những thay đổi về cơ thể. "Tăng cân cũng là một phần của tôi. Đó vẫn là con người tôi. Và tôi nhận ra mình cũng nên yêu quý điều đó" - cô nói.

Những suy ngẫm chân thành của nữ danh hài về sự tự chấp nhận bản thân đã chạm đến trái tim người xem. Nhiều người đã để lại cho cô những lời yêu thương và ủng hộ: "Hãy chăm sóc sức khỏe của mình nhưng vẫn ăn thật nhiều món ngon nhé!", "Cứ ăn thôi, miễn là không gây hại cho sức khỏe", "Cứ ăn những gì bạn muốn và sống cuộc sống của mình, thật đấy. Miễn là bạn sống hạnh phúc, thì bất kỳ phiên bản nào của bạn cũng đều ổn", "Trừ khi có lý do cụ thể nào đó khiến bạn phải kiểm soát cân nặng một cách nghiêm ngặt, tốt hơn hết là cứ sống bình thường và tận hưởng những món ăn ngon", "Thành thật mà nói, niềm hạnh phúc đến từ việc ăn uống là một phần rất quan trọng của cuộc sống"...

Kim Shin Young là biểu tượng giảm cân xứ Hàn. Ảnh: Koreaboo

Kim Shin Young sinh năm 1983, là một nữ diễn viên hài, MC và DJ nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô nổi bật với phong cách hài hước dí dóm, khả năng bắt chước giọng nói xuất sắc và năng lượng tích cực trên sân khấu.

Sự nghiệp của Kim Shin Young bắt đầu từ năm 2003 khi cô trúng tuyển khóa diễn viên thứ 7 của SBS và chính thức ra mắt năm 2004 qua chương trình hài People Looking for Laughter. Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên giải trí xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 42 năm 2006. Sau đó, cô mở rộng hoạt động với vai trò MC trên nhiều chương trình như Quiz to Change the World, Invincible Youth, Show Champion và dẫn chương trình radio Kim Shin Young's Noon Song of Hope trên MBC từ năm 2012. Kim Shin Young còn là thành viên nhóm nhạc hài Celeb Five, tham gia diễn xuất trong một số bộ phim, bao gồm vai phụ trong siêu phẩm đoạt giải Cannes Decision to Leave của Park Chan Wook. Gần đây, cô vẫn duy trì sự hiện diện qua radio và các show giải trí, đồng thời thể hiện tài năng sáng tạo qua việc thiết kế và đăng ký bản quyền nhiều sản phẩm thủ công.

Về đời tư, Kim Shin Young lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, từng phải chuyển nhà hơn 60 lần, sống trong nhà lều nhựa khi gia đình gặp biến cố kinh tế, và phải làm thêm từ thời học sinh để trang trải cuộc sống. Cô có một anh trai và hai em gái, từng học judo và mơ làm vận động viên trước khi theo đuổi con đường hài kịch. Cô tốt nghiệp trường trung học thông tin công nghiệp Dongmyeong và lấy bằng cử nhân chuyên ngành Diễn xuất hài kịch tại Đại học Nghệ thuật Yewon. Hiện tại, cô sống độc thân, tự lập, đam mê sưu tầm giày dép và sáng tạo thủ công.

Kim Shin Young là danh hài hàng đầu showbiz Hàn. Ảnh: Koreaboo

