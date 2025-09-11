Cụ ông 80 tuổi đón con đầu lòng với vợ trẻ kém 38 tuổi, bật mí bí quyết giữ gìn sức khỏe

Theo Vietnamnet, ông Yob Ahmad (80 tuổi) và Zaleha Zainul Abidin (42 tuổi) vui mừng chào đón con đầu lòng ra đời vào ngày 31/5/2024. Cặp vợ chồng sinh sống ở Kepala Batas, Penang (Malaysia) đặt tên cho em bé là Nur.

Hai vợ chồng đã kết hôn được 10 năm. Ông Yob từng có 4 người con từ cuộc hôn nhân trước. Khi lấy vợ mới, tuổi ông đã cao, nên ông không quá nặng nề chuyện phải sinh thêm con. Trong khi đó, vợ của ông rất bất ngờ khi phát hiện mang thai vì nghĩ rằng mình đã đến tuổi mãn kinh.

Ông Yob Ahmad 80 tuổi và Zaleha Zainul Abidin 42 tuổi chào đón con đầu lòng. Ảnh: Mustsharenews.

"Đây là một phước lành. Tôi biết ơn vì điều đó. Tôi từng kết hôn và có 3 người con. Con tôi đã lớn nên chúng cũng rất vui mừng khi biết tôi có em bé", Zaleha chia sẻ. Năm năm trước, Zaleha có bầu nhưng không may bị sảy.

Ông Yob nói rất vui khi một lần nữa được lên chức bố ở tuổi 80. Ông cho biết bản thân luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể ở bên vợ con. Dù ít tập thể dụng nhưng ông Yob thường xuyên sử dụng các loại thảo dược để duy trì sức khỏe. Bản thân ông không ăn uống hay ngủ quá nhiều mà dành thời gian để ngồi thiền.

"Tôi hy vọng Nur (tên của bé gái) sẽ trở thành một người phụ nữ khỏe mạnh và chính trực", ông Yob nói.

Vợ chồng ông Yob cùng họ hàng và con cháu. Ảnh: Ảnh: Mustsharenews.

VnExpress cho biết, câu chuyện có con ở tuổi 80 của ông Yob và vợ được chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút 5,4 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Bên cạnh lời chúc phúc đến vợ chồng Yob, một số người nói rằng đã được truyền cảm hứng và giúp bản thân có thêm niềm tin về chuyện sinh con.