Cụ ông 79 tuổi ở Trung Quốc "trẻ hóa" giấy tờ tùy thân để "xứng đôi vừa lứa" với bạn gái

Saostar cho biết, vào tháng 8/2025, tại cửa khẩu quốc tế La Hồ (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc), lực lượng biên phòng đã phát hiện một trường hợp hy hữu khi một cụ ông 79 tuổi tìm cách "trẻ hóa" giấy tờ tùy thân để phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của đối tượng mai mối.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc, cụ ông họ Trình (sinh năm 1946) cùng người bạn gái mới quen tên "Cúc Hoa" đến cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh du lịch Tuy nhiên, nhân viên an ninh nhanh chóng phát hiện điểm bất thường trên giấy tờ. Ông Trình đã dùng băng dính che số “4” trong năm sinh, rồi viết số “5” đè lên để biến 1946 thành 1956, trẻ hơn 10 tuổi.

Ông Trình đã dùng băng dính che số “4” trong năm sinh, rồi viết số “5” đè lên để biến 1946 thành 1956, trẻ hơn 10 tuổi. Ảnh: Sohu.

Qua lời khai, sau khi vợ qua đời, ông Trình sống một mình nhiều năm. Gần đây, qua mai mối, ông quen bà Cúc Hoa. Hai người trò chuyện hợp ý, tình cảm tiến triển nhanh chóng và lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.

Thế nhưng, trong lúc trò chuyện, bà Cúc Hoa bày tỏ mong muốn tìm một người bạn đời khoảng 60 tuổi để "xứng đôi vừa lứa". Nghe vậy, ông Trình chột dạ. Nhìn mái tóc bạc của mình rồi lại nghĩ đến người phụ nữ rạng rỡ bên cạnh, ông cảm thấy lo sợ "mất điểm". Vì vậy, ông nghĩ ra cách vô cùng đơn giản: cắt một mảnh giấy nhỏ có in số "5", dán chồng lên mục năm sinh trong căn cước, để bản thân trông như trẻ lại một thập kỷ.

Ông Trình vẫn rụt rè đề nghị nhân viên cửa khẩu “đừng nói sự thật cho Cúc Hoa”, vì sợ người phụ nữ mình yêu sẽ thất vọng. Ảnh: Sohu.

Kế hoạch lãng mạn nhưng vụng về này nhanh chóng bị phát hiện tại cửa khẩu. Trước lực lượng chức năng, ông Trình nghẹn ngào kể lại chuyện tình của mình, thậm chí còn tha thiết nhờ cán bộ đừng nói cho bà Cúc Hoa biết: "Sợ bà ấy biết tôi già lại chê bỏ".

Do là lần đầu vi phạm, mức độ nhẹ, ông Trình thành khẩn khai báo và cam kết không tái phạm nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, không xử phạt hành chính, theo Vietnamnet.

Câu chuyện của ông Trình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người không khỏi bật cười trước cách làm ngây ngô của ông Trình, nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự cảm thông. Bởi phía sau hành động dại dột đó là nỗi cô đơn của tuổi già và khát khao có một người bạn đời để chia sẻ.