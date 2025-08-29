Tức giận vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70, người cha chi tiền thuê người sát hại con rể

Theo thông tin từ Vietnamnet, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, thường được gọi là Hoa, vô cùng phẫn nộ khi biết con gái 21 tuổi – Tiểu Mỹ – bí mật kết hôn với ông Vương, khi đó đã 70 tuổi.

Quá bất mãn với cuộc hôn nhân này, ông Hoa tìm cách buộc con rể phải ly hôn nhưng không thành. Trong cơn phẫn nộ, ông ta đã lên kế hoạch thuê người sát hại Lão Vương.

Ngày 7/4/1995, ông Hoa tìm gặp người cháu họ là Hạo, đề nghị trả 10.000 NDT (khoảng 36,8 triệu đồng theo thời giá hiện tại) để tìm người “xử lý” con rể. Sau đó, Hạo lôi kéo thêm 3 người, trong đó có Khải, cùng bàn bạc kế hoạch theo dõi và phục kích ông Vương.

Chiều 9/4/1995, nhóm này bám theo Lão Vương về nhà. Khoảng 20h cùng ngày, cả nhóm đột nhập, đẩy nạn nhân ngã xuống đất rồi dùng vũ khí tấn công khiến ông tử vong tại chỗ.

Sau vụ án, cả nhóm lần lượt bị bắt giữ. Riêng A Khải, một trong những kẻ trực tiếp ra tay, đã đổi tên, bỏ trốn đến thành phố Đông Quan (tỉnh Quảng Đông). Hắn sống chui lủi suốt 28 năm, cho đến khi bị cảnh sát lần ra dấu vết và bắt giữ vào ngày 20/10/2023.

Theo Saostar, tại cơ quan điều tra, Hoa thừa nhận động cơ sát hại con rể xuất phát từ việc không chấp nhận con gái trẻ tuổi lấy một ông lão đã ngoài 70. Ông cho rằng điều này là “điều sỉ nhục” với gia đình và đã chọn cách cực đoan để giải quyết.

Trong quá trình xét xử, tòa án xác định: Khải, dưới sự lôi kéo của Hạo, cùng đồng phạm đã cố ý sử dụng dao sát hại Lão Vương, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này cấu thành tội cố ý giết người, phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật Trung Quốc.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Khải tù chung thân. Bị cáo sau đó kháng cáo, song tòa phúc thẩm vừa qua đã bác đơn và giữ nguyên bản án.