Cứ nghĩ mình bị cúm nên không đi khám ngay, người phụ nữ sửng sốt khi hay tin mắc căn bệnh nặng đến nỗi phải cắt cụt 10 đầu ngón chân

Vào tháng 6 năm 2014, chị Maria Papalia-Meier, đến từ Massachusetts (Mỹ) đột nhiên bị sốt, phát ban, đau nhức, chóng mặt và khó thở. Nghĩ mình bị cúm nên chị không đi khám ngay. Thế nhưng tình trạng cơ thế ngày càng tồi tệ khiến chị Maria phải đến bệnh viện khám. Tại đây, chị đã hoàn toàn bị sốc khi nghe bác sĩ thông báo mình bị nhiễm trùng huyết nhưng do không điều trị kịp thời nên đã chuyển sang sốc nhiễm trùng.

Chị Maria được gây mê trong 2 tuần vì các cơ quan nội tạng suy yếu nghiêm trọng do bị nhiễm trùng huyết.

Khi nhập viện, các cơ quan nội tạng của người phụ nữ này đã bắt đầu bị suy yếu đến nỗi bác sĩ phải đưa chị vào trạng thái hôn mê. Do dùng thuốc điều trị sốc nhiễm trùng, các ngón chân của chị Maria bắt đầu chuyển sang màu đen vì thiếu máu lưu thông đến đó. Đến cuối cùng, các bác sĩ bắt buộc phải cắt cụt cả mười ngón chân của bệnh nhân.

Các ngón chân của chị Maria chuyển sang màu đen do máu không lưu thông được đến đây.

Chị Maria kể: "Tôi bị phát ban trên bụng và cánh tay sau khi bị nhiễm liên cầu khuẩn. Lúc đó, tôi nghĩ mình bị cúm, có vào viện thì cũng chỉ truyền nước nên thôi. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể đau nhức, sốt, nước tiểu sẫm màu, chóng mặt và khó thở. Tôi không hề biết mình đang cận kề với cái chết.

Khi vào viện, tôi đã bị sốc nhiễm trùng rồi, và tất cả các cơ quan nội tạng đã bị phá hỏng. Tôi được bác sĩ cho hôn mê trong hai tuần và ở trong trung tâm phục hồi chức năng hơn 7 tuần nữa. Khi trở về nhà, các ngón chân của tôi đã bị cắt cụt".

Cuối cùng, các bác sĩ phải cắt cụt hết 10 ngón chân của chị.

Sau khi trở về từ cõi chết, chị Maria đã biến câu chuyện của mình thành một hành trình sống để phổ cập đến mọi người về các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm trùng huyết thông qua việc xuất bản một cuốn sách và trở thành một vận động viên chạy marathon.

Chị Maraia tập yoga để giúp cơ thể lấy lại được thăng bằng và ổn định.

Đồng thời giúp bàn chân không bị sưng to và đau đớn khi mang giày chạy.

Trong cuốn sách I Am A Runner: The Memories of a Sepsis Survivor (Tạm dịch: Tôi là một vận động viên chạy bộ: Ký ức của một người sống sót sau khi bị nhiễm trùng huyết) của mình, chị Maria đã kể lại chi tiết về những trải nghiệm mà bản thân đã đi qua. Từ chuyện chị đã chiến đấu với căn bệnh nhiễm trùng huyết như thế nào, đến việc quyết tâm trở thành vận động viên chạy marathon đã gặp khó khăn ra sao.

"Tôi muốn tất cả mọi người đều biết về căn bệnh nhiễm trùng huyết. Và tôi đang làm việc chăm chỉ để thực hiện điều đó. Ngoài việc cố gắng để trở thành một vận động viên chạy marathon, tôi còn có ước mơ trở thành một diễn giả truyền động lực cho người khác. Tôi muốn mọi người hiểu rằng sức khỏe là quan trọng nhất", chị Maria chia sẻ.

Hiện tại, chị đang tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi chạy marathon Chicago năm 2020 với đường đua dài 42km.

Theo lời chị Maria kể thì ban đầu chị không thể mang giày chạy bình thường vì chân thường bị đau và sưng to, nhất là khi chạy trong mùa hè nắng nóng. Thế nên, chị đã chuyển hướng sang tập yoga – bộ môn giúp chị lấy lại thăng bằng và ổn định trong khi chạy. Và nhờ kiên trì tập luyện, cuối cùng chị Maria đã thực hiện được điều mình mong ước. Hiện tại, chị đang tập luyện để chuẩn bị tham gia cuộc thi chạy marathon Chicago năm 2020 với đường đua dài 42km.

Nhiễm trùng huyết là gì và nó nguy hiểm như thế nào? Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, nhiễm trùng huyết là phản ứng cực đoan của cơ thể khi bị nhiễm trùng ở da, phổi, đường tiết niệu hoặc ở một bộ phận nào đó gây ra phản ứng dây chuyền khắp cơ thể. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này là do vi trùng khi xâm nhập vào cơ thể gây ra tình trạng nhiễm trùng, nhưng vì không được điều trị kịp thời hoặc chấm dứt hẳn đã gây nên tình trạng nhiễm trùng huyết. Thế nên, khi thấy cơ thể có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh rùng mình, tim đập nhanh, đau nhức, khó thở, lú lẫn thì hãy nghĩ ngay đến nhiễm trùng huyết và nhanh chóng đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bởi nếu không điều trị kịp thời, nhiễm trùng huyết khiến bạn bị tổn thương mô, suy nội tạng, thậm chí là dẫn đến tử vong.

Nguồn: Dailymail, CDC