Cú lườm nguýt của Dương Mịch khiến cả phòng "nín thở"

Sau khi đêm hội Vogue Thịnh Điển kết thúc, mối quan hệ giữa hai mỹ nhân hàng đầu Cbiz là Dương Mịch và Lưu Diệc Phi nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhất là trong bức ảnh chụp chung lúc sự kiện kết thúc, Dương Mịch bị phát hiện có thái độ khá lạ, đứng cách xa cả mét, không hề giao tiếp và còn bị nghi lườm nguýt “thần tiên tỷ tỷ”.

Dương Mịch - Lưu Diệc Phi ngó lơ nhau tại sự kiện.

Là người mở màn cho thảm đỏ Vogue Thịnh Điển năm nay, Dương Mịch khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi với bộ váy vàng sang chảnh nhưng cũng không kém phần thanh lịch, từ make up đến phụ kiện đều ổn áp. Tuy nhiên, trang QQ cho rằng, outfit của nữ diễn viên Vương Chiêu Quân khiến người ta liên tưởng tới đóa hồng vàng kiêu sa – hình ảnh vốn được gắn liền với Lưu Diệc Phi sau thành công của bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng (nhờ phim này, Lưu Diệc Phi có nickname mới là “hoa hồng vàng”).

Chưa hết, Dương Mịch còn đăng tải lên mạng xã hội những bộ ảnh cực kỳ đặc biệt như cầm dao ăn cắt hoa hồng vàng, uống trà hoa hồng khiến dân tình nghi vấn cô muốn hơn thua với đồng nghiệp họ Lưu.

Dương Mịch "xử đẹp" đóa hồng vàng, bị nghi "cà khịa" Lưu Diệc Phi.

Phải biết rằng nhiều năm trước, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch từng hợp tác trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp và còn cùng dùng chung một chiếc ô với thái độ thân thiết. Chẳng hiểu vì sao mối quan hệ giữa họ lại trở nên xa lạ như bây giờ.

Có ý kiến cho rằng Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vốn đi theo những con đường khác nhau, gần như chẳng hề hợp tác. Hơn nữa, mối quan hệ với nữ diễn viên Đường Yên có lẽ cũng là nguyên nhân khiến họ trở nên xa cách. Hiện tại, Dương Mịch đã “toang” tình bạn với Đường Yên, trong khi tình chị xem giữa Lưu Diệc Phi và Đường Yên vẫn đang nồng thắm, tới mức “thần tiên tỷ tỷ” thường đến sống tạm ở nhà Đường Yên mỗi khi đến Thượng Hải (Trung Quốc).

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi ngày ấy - bây giờ.

Netizen suy đoán Đường Yên là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch - Lưu Diệc Phi xa cách nhau.

Bên cạnh những nghi vấn về sự tâm cơ của Dương Mịch tại Vouge Thịnh Điển, nữ diễn viên Sinh Vạn Vật được khen ngợi hết lời là người rất bản lĩnh, tập trung vào vai trò diễn viên hơn là những cuộc đua liên quan đến lưu lượng, địa vị giữa các minh tinh Hoa ngữ.

Được biết, Ban tổ chức Vouge Thịnh Điển vốn mời rất nhiều ngôi sao đình đám tới tham dự sự kiện. Thế nhưng, sau khi Lưu Diệc Phi được “chốt đơn” là người áp trục thảm đỏ, những cái tên top đầu dàn mỹ nhân thế hệ sau 1885 như Đường Yên, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh hay nàng “Ảnh hậu quốc tế” Từ Tịnh Lôi đều từ chối tham dự vì chẳng ai muốn làm “kép phụ” cho Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi là người áp trục trên thảm đỏ sẽ được ngầm hiểu là người có địa vị cao nhất, được ban tổ chức ưu ái nhất.

Ban đầu, cư dân mạng đều cho rằng Dương Mịch sẽ không tham dự sự kiện để tránh bị nữ diễn viên Mộng Hoa Lục “đè đầu”. Ai ngờ, Dương Mịch dường như chẳng hề để tâm đến vấn đề phiên vị, vẫn xinh đẹp tỏa sáng tại sự kiện và không hề bon chen, tranh đoạt vị trí Center như nhiều người tưởng tượng.

Thậm chí, khi cả đoàn nghệ sĩ chụp ảnh chung, người đẹp Sinh Vạn Vật còn cố tình đứng hàng sau, không hề tiến về trung tâm bức ảnh. Mãi đến khi Cổ Lực Na Trát chủ động kéo Dương Mịch lên hàng đầu, cô mới “chốt” vị trí bên cạnh Tổng biên tập Lưu Xung.

Khác với dự đoán của công chúng, Dương Mịch không hề để tâm tới vị trí Center.

Cộng đồng mạng cho rằng, tại đêm hội này, Dương Mịch đã thể hiện thái độ hoàn toàn khác biệt, bản lĩnh hơn xưa. Dường như người đẹp này không còn bận tâm tới những thứ phù phiếm, xô bồ trong showbiz. Trang 163 cho rằng, Dương Mịch đã nhận ra rằng tác phẩm mới là sinh mệnh của diễn viên và quyết tâm chuyển hướng từ “minh tinh” sang “diễn viên thực lực”.

Nhiều người còn so sánh Dương Mịch với “Ảnh hậu” Mã Tư Thuần, “Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất” Châu Đông Vũ – các ngôi sao đã được giới chuyên môn công nhận, dù có tham dự sự kiện nhưng lại nằm ngoài những thị phi xoay quanh đêm hội Vouge Thịnh Điển. Có lẽ, nàng “Quách Tương” của Thần Điêu Đại Hiệp cũng đang hướng tới điều này, tập trung vào sự nghiệp phim ảnh chứ chẳng màng hơn thua những điều phù phiếm.

Nguồn: QQ, 163