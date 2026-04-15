9 món hấp làm nhanh, rất tốt cho sức khỏe lá lách và dạ dày: Vừa ngon, dễ chế biến lại phù hợp mọi lứa tuổi

Các món hấp này được sử dụng rất đa dạng nguyên liệu và chúng đều phổ biến ở ngoài chợ. Phương pháp nấu ăn ưu tiên tiêu chí ít dầu mỡ, dễ làm và giàu dinh dưỡng để lành mạnh nhất với cơ thể, tốt cho sức khỏe. Bạn có thể tham khảo 9 công thức món hấp mà chúng tôi gợi ý để luân phiên thay đổi cho gia đình cải thiện khẩu vị. Đây cũng là những món ăn tốt cho lá lách và dạ dày bởi nguyên liệu mềm ngon bổ dưỡng tỳ vị, đặc biệt hợp cho những ngày hè sắp tới.

1. Đậu hũ hấp thịt băm

Đậu hũ hấp thịt băm là món ăn giàu dinh dưỡng và được làm từ các nguyên liệu quen thuộc. Món ăn với đậu hũ mềm mướt, béo ngậy, thịt heo mềm thơm thấm nước sốt đậm đà. Đây cũng là món ăn có màu sắc bắt mắt và hương vị cực hấp dẫn khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng và một khi đã ăn là rất hao cơm.

2. Gà hấp nấm đông trùng hạ thảo

Sự kết hợp tinh tế giữa 2 nguyên liệu trong món ăn này tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng. Món ăn là tổng hòa giữa vị ngọt của gà ta và vị bùi, thơm đặc trưng của nấm đông trùng hạ thảo. Gừng được thêm vào giúp món ăn ấm bụng, khử mùi tanh hiệu quả. Khi ăn bạn sẽ thấy thịt gà mềm, dai ngọt, da giòn, không bị bở. Nước hấp ngọt thanh tự nhiên từ nấm, táo đỏ, kỷ tử, hòa quyện với mùi thơm đặc trưng của đông trùng hạ thảo và gừng. Khi sử dụng phương pháp hấp, toàn bộ dưỡng chất trong các nguyên liệu được giữ trọn vẹn. Món ăn này rất phù hợp bồi bổ sức khỏe, tốt cho mọi lứa tuổi.

3. Chả thịt băm hấp bí đao

Bí đao được cắt thành những lát mỏng xếp quanh đĩa, bao bọc lấy phần nhân chả thịt băm - tạo hình rất đẹp mắt. Tuy đơn giản, nhưng ăn tuyệt ngon. Bí đao chín mềm nhưng không nát, giữ được hương vị nguyên bản, nhân chả thịt bên trong thấm gia vị, mềm dẻo, đậm đà, kết hợp với hương thơm của hành lá. Món ăn phù hợp với mọi lứa tuổi và nên được dùng lúc còn ấm nóng sẽ ngon miệng hơn.

4. Rau diếp ngồng hấp thịt

2 nguyên liệu là rau diếp ngồng và thịt heo thái mỏng là sự kết hợp hoàn hảo, hòa quyện giữa vị ngọt thanh của rau và vị đậm đà từ thịt. Rau diếp ngồng giàu chất sơ, vị thanh mát, giữ được độ giòn tự nhiên và có màu xanh tươi, không bị vàng úa. Thịt heo chín tới, giữ được màu sắc tự nhiên, mềm ngọt, thấm gia vị. Nước súp tiết ra từ 2 nguyên liệu hòa quyện tạo nên vị thanh nhẹ, kích thích vị giác, đảm bảo giữ trọn dinh dưỡng.

5. Sườn heo hấp phù trúc (váng đậu)

Sự hòa quyện giữa vị mặn, ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng của các loại gia vị trong món ăn rất hoàn hảo khi kết hợp với sườn heo và phù trúc. Sườn heo mềm, thấm vị đậm đà và phù trúc béo, dai nhẹ. Món ăn có mùi thơm ngào ngạt, nước sốt sền sệt, ăn cùng cơm nóng thì cực ngon và bao nhiêu cơm cũng hết.

6. Ngao hấp trứng

Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt đậm đà được tiết ra từ nước của ngao và vị bùi béo của trứng gà. Các nguyên liệu sau khi hấp cho ra thành phẩm đẹp mắt, trứng mềm mịn, tan ngay trong miệng. Thịt ngao giữ được độ ngọt tự nhiên, không bị dai. 2 nguyên liệu hòa quyện, hỗ trợ hương vị cho nhau tạo nên món ăn vô cùng kích thích vị giác. Khi ăn, hương thơm đặc trưng của dầu mè và hành lá càng làm tăng thêm vị ngon và bổ dưỡng.

7. Trứng hấp củ mài và thịt băm

Món ăn này không chỉ là món ngon bổ dưỡng mà còn được coi là "vua bổ gan" tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe và sắc vóc. Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh của củ mài (hoài sơn) và thịt heo băm đậm đà cùng ngô ngọt vàng óng, điểm xuyết màu đỏ cam của cà rốt, trứng bùi béo... vô cùng hoàn hảo, bổ sung dinh dưỡng hoàn hảo cho cơ thể. Món ăn đặc biệt thích hợp cho bữa cơm gia đình nhờ sự kết hợp hài hòa giữa độ béo của trứng và sự dẻo bùi của củ mài.

8. Đùi gà hấp đậu phụ

Món này ngon nhất khi dùng nóng cùng cơm trắng và bất cứ ai cũng sẽ bị thu hút bởi hương thơm và vị ngon. Sau khi hấp chín, vị thanh ngọt từ thịt gà hòa quyện cùng vị béo ngậy, mát lành của đậu hũ, kết hợp với nấm hương thơm lừng, béo bùi thấm đẫm gia vị. Món ăn có màu sắc hài hòa, mùi thơm đặc trưng của gừng, hành lá, nước tương vô cùng kích thích vị giác. Với trẻ nhỏ, chắc chắn sẽ cực thích dùng nước sốt trộn với cơm và ăn ngon miệng vô cùng.

9. Thịt bò hấp nấm kim châm

Thịt bò và nấm kim châm làm theo cách này sẽ hao cơm vô cùng. Thịt bò mềm, không bị dai, nấm kim châm giữ được độ giòn ngọt tự nhiên và thấm đẫm nước sốt đậm đà. Món ăn có màu sắc bắt mắt nhờ ớt chuông vàng và cam, mùi thơm từ tỏi và nước tương. Sau khi ăn xong bạn sẽ cảm thấy nhẹ bụng, thanh mát nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng.

