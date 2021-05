Cư dân bất an sau vụ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê chung cư sinh sống ở Hà Nội

Liên quan đến vụ nhóm 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư để sinh sống, sáng ngày 3/5, lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn đang làm việc với nhóm người nói trên tại khu vực tầng 3 của toà nhà.

Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội xác minh làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm cho hay, việc tăng cường quản lý tạm trú tạm vắng là đương nhiên, việc nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép diễn ra cũng mới đây.

“Có rất nhiều phương thức thủ đoạn mới trong việc này. Sau khi xác minh làm rõ xong sẽ thông báo, thông tin công khai”, vị lãnh đạo thông tin.

Trong sáng nay đại diện Ban quản lý toà nhà thường xuyên phát loa thông báo tới toàn bộ cư dân về vụ việc trên. Theo đó, đại diện toà nhà yêu cầu người dân bình tĩnh, an tâm. Hiện, Ban quản lý toà nhà đang hợp tác lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, đảm bảo quy trình phòng dịch tại chung cư.

Bà Vũ Thị Xuyến (65 tuổi, trú tại chung cư Florence) cho biết, sáng nay mới hay chuyện do phải ở nhà trông cháu nhỏ. Người phụ này khá lo lắng, bất an khi khi thông tin 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trong toà chung cư của mình vừa bị lực lượng chức năng phát giác.

“Khi tôi đưa cháu xuống nhà chơi thì nhận được loa thông báo của Ban quản lý toà nhà cũng như mọi người về sự việc trên. Bản thân tôi cũng như nhiều cư dân tại đây rất lo lắng, bất an khi họ đến làm phiền cuộc sống của mọi người”, bà Xuyến chia sẻ.

Bà Xuyến mong muốn cơ quan chức năng cần tiến hành xét nghiệm nhanh với những trường hợp nhập cảnh trái phép trên, tiến hành đưa đi cách ly tập trung.

“Chúng tôi rất lo lắng vì nhà có hai cháu đang đi học. Giờ mà nhỡ các cháu phải nghỉ học, việc học tập bị gián đoạn se rất ảnh hưởng. Tất cả người dân cũng muốn cuộc sống được yên bình để mọi người yên tâm như thường ngày”, bà Xuyến chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Vy Hương (46 tuổi) sinh sống tại toà nhà sau khi biết tin cũng vô cùng bất an và lo sợ cuộc sống sẽ bị đảo lộn.

"Tối qua tôi nghe mọi người bàn tán thì mới biết chuyện, ban đầu nghe xong tôi rất lo lắng và bất an. Cũng sợ cuộc sống của gia đình mình bị đảo lộn nếu như có chuyện gì xảy ra, rồi con cái bị ảnh hưởng khi có người nhập cảnh trái phép sinh sống tại toà nhà của mình.

Ban đầu mọi người đồn ầm lên tôi cũng rất hoảng. Sau thấy công an rà soát chặt những trường hợp trên làm việc tôi cũng thấy yên tâm hơn”, chị Hương cho hay.

Trước việc nhóm 46 người cư trú trái phép, chị Hương cho rằng phía Ban quản lý toà nhà còn quản lý lỏng lẻo, chưa chặt chẽ nên mới để vụ việc xảy ra.

Cận cnahr một trong số 46 người Trung Quốc đang làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến hành vi nhập cảnh trái phép.

“Ban quản lý toà nhà đáng ra phải kiểm soát tốt việc người ra vào, sinh sống tại toà nhà. Tôi mong nhóm người Trung Quốc trên sẽ được đưa đi cách ly tập trung”, chị Hương chia sẻ thêm.

Ngay trong đêm 2/5,Công an quận Nam Từ Liêm và Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã tiến hành họp nhanh thống nhất phương án giải quyết vụ việc. Bước đầu, công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với cán bộ y tế kiểm tra nhân thân và dịch tễ các đối tượng nhập cảnh trái phép.