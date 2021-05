Hà Nội: 2 nữ sinh thuê nhà giúp 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, kiếm lời 144 triệu đồng

Ngày 3/5, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo, Ou Guo Pei và Đinh Thị Huệ về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 20/4, tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp với lực lượng QLXNC - CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện 5 người Trung Quốc tại số nhà 464 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, nghi vấn có dấu hiệu nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc tại cơ quan công an.

Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh. Quá trình xác minh, tổ công tác xác định, căn nhà này do Trần Thị Phương Thảo (SN 1999) trú tại xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thuê của bà Nguyễn Thị T từ tháng 12-2020 để ở và phục vụ kinh doanh mỹ phẩm tại tầng 1.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận năm 2020, qua mạng xã hội, Thảo quen biết Ou Guo Pei và đối tượng tên "Vương" đều là người Trung Quốc. Bản thân Thảo đang học tiếng Trung tại một trường Đại học trên địa bàn thành phố, nên giao tiếp được với những người này.

Trong những lần nói chuyện qua mạng xã hội Ou Guo Pei và "Vương" đặt vấn đề nhờ Thảo đứng ra thuê một số căn hộ để cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở và làm việc và được nữ sinh này đồng ý.

Trần Thị Phương Thảo (SN 1999) trú tại xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tại cơ quan công an.

Nhằm kiếm tiền chênh lệch từ việc cho thuê nhà, Thảo rủ thêm Đinh Thị Huệ (SN 1999) trú tại xã Đông Cửu, cùng huyện Thanh Sơn, là bạn học tìm thuê một số căn hộ chung cư để cho số đối tượng người Trung Quốc này thuê lại.

Cụ thể, ngoài căn nhà Thảo thuê tầng 1 làm cửa hàng bán mỹ phẩm, nữ sinh này còn thuê thêm 2 căn hộ chung cư khác cũng trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung cho các đối tượng người Trung Quốc.

Đinh Thị Huệ cũng thuê 2 căn hộ chung cư khác trên địa bàn quận Thanh Xuân và trong 2 căn hộ này, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 12 người Trung Quốc đang cư trú trái phép tại đây.

Tại số nhà 464 Nguyễn Trãi, Trần Thị Phương Thảo bố trí cho đối tượng "Vương" cùng 5 người Trung Quốc do "Vương" đưa đến ở tại tầng 3 tầng 4. Khi bị tổ công tác CAQ Thanh Xuân kiểm tra vào trưa ngày 20/4 thì "Vương" đã bỏ trốn khỏi địa chỉ này.

Qua việc đứng ra thuê trọ giúp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Thảo nhận về 140 triệu đồng tiền lời.

Đối với những căn hộ chung cư còn lại do Huệ thuê, được các đối tượng bố trí cho 11 người Trung Quốc ở do đối tượng Ou Guo Pei đưa đến. Hiện 16/17 người Trung Quốc được đưa cách ly tại Bệnh viện CATP Hà Nội theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong vụ việc này, Trần Thị Phương Thảo được hưởng lợi số tiền khoảng 140 triệu đồng; Đinh Thị Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.