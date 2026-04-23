Cụ bà U80 tìm được bến đỗ hạnh phúc từ một bình luận dạo trên mạng xã hội

Theo Góc nhìn Pháp lý, tại Anh, câu chuyện của bà Janice Crombie Scott khiến nhiều người chú ý khi bà tìm lại được tình yêu và bước vào hôn nhân mới ở tuổi ngoài 70.

Năm 2012, chồng bà qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Sau hơn 40 năm chung sống, sự ra đi của người bạn đời khiến bà rơi vào trạng thái suy sụp kéo dài. Bà sống lặng lẽ và gần như không còn nghĩ đến chuyện tình cảm.

“Tôi không còn nghĩ đến tình yêu nữa. Tôi chỉ cố gắng tồn tại qua ngày”, bà chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào tháng 9/2019, khi bà tình cờ đọc được một bài đăng trong một nhóm trên Facebook. Người viết là ông Anthony Scott Norman, sống tại Manchester, bày tỏ sự thất vọng sau nhiều lần hẹn hò không thành và cảm thấy chán nản khi tìm kiếm bạn đời.

Không đồng tình với suy nghĩ này, bà Janice đã để lại bình luận, khuyên ông không nên đánh giá mọi thứ theo cách tiêu cực. Từ đó, hai người bắt đầu trò chuyện với nhau.

Cụ bà Janice Crombie Scott tìm được bến đỗ hạnh phúc từ một bình luận dạo trên mạng xã hội

Bà cũng chủ động đề nghị gặp mặt trực tiếp. Từ những tin nhắn ban đầu, họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và duy trì liên lạc thường xuyên. Cả hai nhận ra họ có nhiều điểm chung, đặc biệt là cùng từng trải qua nỗi đau mất đi người bạn đời. Vợ của Anthony cũng qua đời vì ung thư vào năm 2017 sau 43 năm chung sống.

Cuộc gặp đầu tiên của bà Janice và ông Anthony diễn ra theo cách không giống bất kỳ câu chuyện tình yêu nào khác - tại một nghĩa trang.

Ông Anthony dự định đi xe buýt, nhưng hôm đó trời mưa như trút nước, nên bà Janice đã đề nghị chở ông. Bà lái xe đưa ông đến nghĩa trang, nơi ông dự định tìm hiểu về gia phả, rồi bà đưa ông về.

Tối hôm sau, họ cùng nhau ăn tối, tham gia một buổi đố vui và tiếp tục gặp gỡ, nấu ăn cho nhau trong những ngày kế tiếp.

Tình cảm dần nảy nở qua những lần gặp gỡ. Đến đầu năm 2020, ngay trước khi nước Anh bước vào giai đoạn phong tỏa vì Covid-19, ông Anthony chuyển đến sống cùng bà Janice.

Khoảng thời gian giãn cách xã hội lại trở thành chất xúc tác đặc biệt cho mối quan hệ của họ. Những buổi chiều nắng trong khu vườn nhỏ, thưởng thức trà và bánh ngọt... là cuộc sống giản dị nhưng tràn đầy tiếng cười.

“Chúng tôi thực sự rất hợp nhau", bà Janice nhớ lại.

Theo Vietnamnet, tháng 9/2020, trong một buổi chiều, ông Anthony đã quỳ xuống cầu hôn và bà Janice xúc động nhận lời. Cặp đôi chính thức kết hôn vào ngày 31/7/2022, khi cả hai đều 72 tuổi.

Đám cưới diễn ra vào một ngày hè rực nắng, đánh dấu khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân mới, trong không khí ấm cúng với gia đình và bạn bè.

Sau đó, cặp đôi tận hưởng tuần trăng mật kéo dài 3 tuần trên du thuyền, ghé thăm nhiều thành phố châu Âu như Venice, Ravenna (Italy) và Dubrovnik (Croatia).

Hiện tại, họ cùng nhau sinh sống tại một khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi ở West Watford. Ở tuổi 76, bà Janice cho biết điều bà trân trọng nhất không phải là những chuyến đi hay kỷ niệm đặc biệt, mà là cảm giác được yêu thương một lần nữa.

“Tôi chỉ mong được yêu và ông Anthony đã mang đến cho tôi điều đó. Ông ấy yêu tôi hết lòng”, bà chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của mình, bà tin rằng tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian hay tuổi tác. Với bà, hạnh phúc có thể đến bất cứ lúc nào khi con người vẫn sẵn sàng mở lòng.