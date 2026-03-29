Cụ ông 97 tuổi bón cơm cho vợ "ngon không em, có yêu anh không?" và câu trả lời hài hước từ cụ bà

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ ông đã ở tuổi gần 100 ân cần bón cơm, trò chuyện và nhẹ nhàng dỗ dành người vợ nằm liệt trên giường đang được chia sẻ rộng rãi và nhận về hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Không chỉ gây chú ý bởi sự chăm sóc tỉ mỉ, điều khiến người xem đặc biệt rung động còn nằm ở đoạn hội thoại mộc mạc nhưng đầy yêu thương giữa hai cụ. Trong clip, cụ ông vừa bón từng thìa cơm vừa hỏi vợ: “Ngon không em, có yêu anh không?”. Cụ bà đáp lại ngắn gọn nhưng khiến nhiều người cảm nhận được "cái trách yêu thương": “Già rồi còn yêu”. Cụ ông lập tức nói tiếp: “ Yêu đến già chứ”. Chỉ vài câu nói giản dị, không trau chuốt, không màu mè, nhưng lại khiến nhiều cư dân mạng bình luận cảm thán rằng đó là một trong những lời yêu đẹp nhất họ từng nghe.

Hình ảnh cụ ông bón cơm cho vợ khiến người ta cảm động. (Ảnh cắt từ clip)

Với nhiều người, ở tuổi xưa nay hiếm, hạnh phúc lớn nhất không phải vật chất hay điều gì lớn lao, mà đơn giản là vẫn còn người bạn đời ở bên để sẻ chia, chăm sóc và nương tựa. Nhân vật trong đoạn clip đang gây xúc động là cụ ông Khiếu Hữu Cải (97 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Uyên (95 tuổi), hiện sống tại phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên. Người quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội là bà Bùi Thị Hải Yến (54 tuổi), con dâu của hai cụ.

Bà Yến cũng đã có những chia sẻ cụ thể về đoạn clip đang gây chú ý trên tờ Thanh Niên. Bà cho hay, gia đình không còn nhớ chính xác thời điểm hai cụ nên duyên, chỉ biết người con cả của ông bà nay đã 75 tuổi. Hai cụ có tổng cộng 7 người con, gồm 6 gái, 1 trai; chồng bà Yến là người con thứ sáu. Hiện tại, cụ Cải và cụ Uyên đang sống cùng gia đình bà.

Theo chia sẻ của bà Yến trên tờ Thanh Niên, suốt 37 năm làm dâu, bà luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho tình cảm mà bố mẹ chồng dành cho nhau. Đoạn clip đang lan truyền trên mạng thực chất chỉ là một trong rất nhiều khoảnh khắc đời thường mà hai cụ đã dành cho nhau suốt thời gian dài.

Trước đây, bà Yến là người trực tiếp chăm sóc, bón cơm cho mẹ chồng bởi cụ Uyên bị liệt, sức khỏe yếu, không còn minh mẫn và phải nằm một chỗ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do con dâu của bà vừa sinh em bé nên công việc chăm sóc trở nên bận rộn hơn. Trong hoàn cảnh đó, cụ Cải đã chủ động thay con dâu đỡ đần, tự tay chăm nom, bón từng thìa cơm cho vợ.

Dù vậy, Bà Yến vẫn thường xuyên lên phòng thăm nom hai cụ và lưu lại những hình ảnh ấy như một cách giữ gìn kỷ niệm cho gia đình. Theo bà, khoảng 10 năm trở lại đây, sự quan tâm mà cụ ông dành cho vợ ngày càng thể hiện rõ ràng hơn trong từng cử chỉ nhỏ. Điều khiến người con dâu cảm nhận sâu sắc nhất về tình cảm của bố mẹ chồng đôi khi lại đến từ những chuyện rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Có những hôm bà bận việc, chưa kịp nấu cơm sớm, cụ Cải tỏ ra sốt ruột, liên tục giục. Ban đầu, bà nghĩ cụ ông đói bụng, nhưng sau này mới hiểu điều khiến cụ lo lắng thực ra là sợ vợ bị đói, ăn không đúng bữa. Có lẽ vì thế mà đoạn clip không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc đời thường gây xúc động, mà còn như một lời nhắc nhẹ nhàng về ý nghĩa của hôn nhân sau nhiều năm tháng.

Tình yêu bền lâu đôi khi không nằm ở những lời thề non hẹn biển, mà được giữ lại bằng sự hiện diện, bằng thói quen quan tâm nhau mỗi ngày, bằng cách vẫn xem người kia là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Giữa nhịp sống vội vã, hình ảnh cụ ông U.100 kiên nhẫn bón cơm, hỏi han và dỗ dành vợ già đã khiến nhiều người tin rằng, sau tất cả, hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị là được ở bên nhau đến cuối đời.