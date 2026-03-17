Cụ bà 82 tuổi bị "lừa" đăng ký kết hôn với người đàn ông 47 tuổi

Theo báo Dân trí, vụ việc xảy ra tại thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Theo truyền thông địa phương, người đàn ông 47 tuổi này chủ động đề nghị kết hôn với một cụ bà 82 tuổi sống cùng khu vực.

Ban đầu, cụ bà cho rằng lời đề nghị chỉ là câu nói đùa nên vẫn nhận sính lễ mà người đàn ông mang tới, gồm khoảng 1.000 tệ tiền mặt và 20 quả trứng. Tuy nhiên, sự việc sau đó lại diễn ra theo hướng khó ngờ.

Ngày 9/2, người đàn ông đưa cụ bà đến cơ quan đăng ký để làm thủ tục. Do không biết chữ, cụ bà chỉ được thông báo rằng cần chụp ảnh và hoàn tất một số giấy tờ đơn giản.

Bà không hề nhận ra đây là các bước trong quy trình đăng ký kết hôn. Chỉ đến sau khi hoàn tất thủ tục, cụ bà mới biết mình đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của người đàn ông 47 tuổi.

: Cụ bà 82 tuổi bị lừa đăng ký kết hôn với chồng 47 tuổi. Ảnh: 163.com.

Khoảng cách tuổi tác lên tới 35 tuổi khiến câu chuyện càng gây nhiều tranh cãi. Không ít người cho rằng việc một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên kết hôn với một cụ bà ngoài 80 tuổi là điều rất bất thường, đặc biệt khi giữa hai người gần như không có quá trình tìm hiểu hay chung sống trước đó.

Điều khiến dư luận bức xúc hơn là sau khi đăng ký kết hôn, người đàn ông gần như không còn liên lạc hay quan tâm đến cụ bà. Hai người cũng không sống chung như vợ chồng.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi con trai của cụ bà biết tin mẹ mình bất ngờ kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Vô cùng tức giận, anh đã tìm đến nhà người đàn ông để yêu cầu giải thích và chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, gia đình phía người đàn ông cho rằng đây là cuộc hôn nhân do cụ bà tự nguyện đồng ý, còn các vấn đề khác thì họ "không biết và cũng không muốn can thiệp".

Sính lễ mà người đàn ông mang tới, gồm khoảng 1.000 tệ tiền mặt và 20 quả trứng. Ảnh: 163.com.

Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng người đàn ông có thể đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người cao tuổi, theo Saostar.

Một số bình luận viết: "Đây rõ ràng là bắt nạt người già không hiểu pháp luật", "Có khi hắn ta muốn nhắm tới tài sản thừa kế của cụ bà", "Thật quá đáng khi lợi dụng người lớn tuổi như vậy" hay "Cơ quan đăng ký sao không hỏi kỹ hơn trước khi làm thủ tục".

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm kiểm tra của cơ quan đăng ký kết hôn cũng như nguy cơ người cao tuổi bị lợi dụng trong các thủ tục pháp lý.