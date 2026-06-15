Hơn 100 người tìm kiếm cụ bà mất tích

Sự việc xảy ra tại tỉnh Phetchabun, Thái Lan, khi một cụ bà 73 tuổi tên Chan bất ngờ mất tích sau khi vào khu rừng gần làng Ban Talat Mai, huyện Bung Sam Phan để hái nấm.

Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 11h30 ngày 2/6, cụ bà rời nhà như thường lệ để đi hái nấm trong khu rừng gần nơi sinh sống. Đây vốn là hoạt động quen thuộc của nhiều người dân địa phương, nhất là vào mùa mưa, khi nấm rừng mọc nhiều. Tuy nhiên, đến cuối ngày, người thân không thấy bà trở về nên lập tức trình báo chính quyền và nhờ dân làng hỗ trợ tìm kiếm.

Đến cuối ngày, người thân không thấy cụ bà trở về nên lập tức trình báo chính quyền và nhờ dân làng hỗ trợ tìm kiếm. (Ảnh: Khaosod)

Ban đầu, người dân địa phương chia nhau rà soát các khu vực quanh rừng, hy vọng cụ bà chỉ bị lạc ở một vị trí không quá xa. Thế nhưng, sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, nỗi lo lắng ngày càng tăng lên do khu vực này có địa hình rậm rạp, nhiều cây cối và rất dễ mất phương hướng.

Đến ngày 5/6, chiến dịch tìm kiếm được mở rộng với sự tham gia của cảnh sát, quân đội, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ và máy bay không người lái. Hơn 100 người đã được huy động để tìm kiếm cụ bà trong rừng, với hy vọng có thể đưa bà ra ngoài trước khi quá muộn.

Chiến dịch tìm kiếm được mở rộng với sự tham gia của cảnh sát, quân đội, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ và máy bay không người lái. (Ảnh: Khaosod)

Sau gần 4 ngày mất tích, điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy ra. Khoảng giữa trưa, đội cứu hộ phát hiện cụ bà đang ngồi bất động giữa rừng, cách nơi bà mất tích khoảng 2km. Khi được tìm thấy, bà trong tình trạng kiệt sức, mất nước nhưng vẫn còn tỉnh táo và may mắn còn sống.

Điều đáng nói là khu vực này trước đó từng được các đội tìm kiếm đi qua nhưng không phát hiện ra dấu vết của bà. Chính chi tiết này khiến cuộc giải cứu càng trở nên đặc biệt, bởi với một người lớn tuổi, việc cầm cự nhiều ngày giữa rừng rậm trong điều kiện thiếu thốn là điều không hề dễ dàng.

Lời kể về "người phụ nữ lạ" giữa rừng

Sau khi được đưa ra khỏi rừng, cụ bà cho biết trong những ngày bị lạc, bà gần như không có gì để ăn ngoài vài quả sung rừng và lượng nước ít ỏi mang theo. Người phụ nữ 73 tuổi thừa nhận bản thân không biết có thể chịu đựng thêm bao lâu nếu không được tìm thấy kịp thời.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là lời kể đầu tiên của bà sau khi được cứu. Theo lời cụ bà, trong thời gian mắc kẹt giữa rừng, bà nhìn thấy một người phụ nữ lạ ở bên cạnh mình. Người này không nói gì, chỉ lặng lẽ ở gần bà trong suốt khoảng thời gian bà bị lạc.

Đội cứu hộ phát hiện cụ bà đang ngồi bất động giữa rừng, cách nơi bà mất tích khoảng 2km. (Ảnh: Khaosod)

Chi tiết này nhanh chóng khiến câu chuyện thu hút sự chú ý trên truyền thông và mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là cảm giác của cụ bà trong trạng thái kiệt sức, thiếu ăn, mất nước và hoảng loạn sau nhiều ngày mắc kẹt. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến xem đây là chi tiết bí ẩn, góp phần khiến vụ việc trở nên khó lý giải hơn.

Dù chưa thể xác minh câu chuyện về "người phụ nữ lạ", việc cụ bà có thể sống sót sau nhiều ngày trong rừng vẫn được xem là một kỳ tích. Ngay sau khi được đưa ra ngoài, bà được chuyển đến Bệnh viện Bung Sam Phan để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết bà bị mất nước và suy kiệt do thiếu dinh dưỡng, nhưng may mắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi vào rừng hái nấm, đặc biệt là với người lớn tuổi hoặc những người đi một mình. Trong mùa mưa, rừng rậm có thể trở nên trơn trượt, khó di chuyển, tầm nhìn hạn chế và rất dễ khiến người đi rừng mất phương hướng.

Các bác sĩ cho biết bà bị mất nước và suy kiệt do thiếu dinh dưỡng, nhưng may mắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: Khaosod)

Bên cạnh nguy cơ bị lạc, cơ quan y tế Thái Lan cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi hái và sử dụng nấm rừng. Nhiều loại nấm độc có hình dạng tương tự nấm ăn được, nếu nhận diện sai có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tại Thái Lan, những sự cố liên quan đến việc đi rừng, hái nấm hoặc leo núi một mình không phải hiếm gặp. Cũng trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng nước này ghi nhận một trường hợp nữ du khách mất tích khi đi leo núi tại khu vực ranh giới giữa Trang và Phatthalung. Những vụ việc như vậy cho thấy việc đi vào rừng luôn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất nên đi theo nhóm, báo trước lộ trình cho người thân và mang theo các vật dụng cần thiết để phòng trường hợp khẩn cấp.

May mắn đã đến với cụ bà 73 tuổi ở Phetchabun, nhưng câu chuyện của bà vẫn là lời nhắc nhở rõ ràng rằng chỉ một chuyến đi hái nấm quen thuộc cũng có thể biến thành tình huống nguy hiểm nếu người đi rừng chủ quan.

(Theo Khaosod, Amarintv, CH7)