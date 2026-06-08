Kỳ tích trên Everest: Người đàn ông sống sót sau 7 ngày mất tích ở "vùng tử thần"

"Phép màu" trên nóc nhà thế giới

Câu chuyện hy hữu vừa xảy ra trên đỉnh Everest khi ông Hillary Dawa Sherpa (52 tuổi), một hướng dẫn viên leo núi người Nepal, được tìm thấy còn sống sau gần một tuần mất tích trên ngọn núi cao nhất thế giới.

Trước đó, trong suốt 6 ngày, không có bất kỳ liên lạc vô tuyến hay dấu vết nào của Hillary Dawa Sherpa. Lần cuối cùng ông được nhìn thấy là vào ngày 29/5 khi đang nghỉ ngơi phía trên Trại 3, ở độ cao khoảng 7.060 m.

Ảnh: AFP

Trong quá trình xuống núi, ông bị tách khỏi khách hàng và nhóm leo núi của mình. Đây cũng là một trong những đoàn cuối cùng trên Everest trước khi mùa leo núi kết thúc. Theo một công ty leo núi, các thang bắc qua thác băng Khumbu, hệ thống hỗ trợ quan trọng giúp người leo vượt qua khu vực nguy hiểm nhất trên hành trình chinh phục Everest, khi đó đã được tháo dỡ.

Việc Hillary Dawa mất tích một mình trên núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến gia đình gần như không còn hy vọng. Người thân thậm chí đã bắt đầu tiến hành tang lễ dành cho ông.

Tuy nhiên, tin vui đã đến bất ngờ vào ngày 5/6 khi một đội thu gom rác trên núi phát hiện ông đang bò qua khu vực thác băng Khumbu. Dù kiệt sức và bị bỏng lạnh nghiêm trọng, ông vẫn còn sống.

"Ban đầu khi nghe tin được giải cứu, chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn đó có thật sự là cha mình hay không. Vì vậy chúng tôi yêu cầu gửi ảnh để xác nhận. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh, cả gia đình mới dám tin và vô cùng hạnh phúc", con gái ông, Mendo Lhamu chia sẻ.

Ảnh: AFP

"Tôi không tin rằng mình có thể sống sót"

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Hillary Dawa được một người leo núi khác cõng qua địa hình đá hiểm trở trong lúc xuống núi. Trong những hình ảnh sau đó, ông xuất hiện trên xe đẩy tại khu vực sân đỗ trực thăng của bệnh viện HAMS ở Kathmandu, vẫn mặc bộ áo khoác leo núi màu vàng xanh đặc trưng.

Hillary Dawa là hướng dẫn viên độ cao của công ty leo núi Himalayan Traverse có trụ sở tại Kathmandu. Theo AP, ông và một du khách người Ba Lan đang trên đường xuống núi sau khi không thể lên tới đỉnh Everest vào ngày 29/5. Hillary Dawa cho biết ông đã trượt chân và rơi xuống một khe băng gần Trại 1 ở độ cao khoảng 6.000 m. Ông bị mắc kẹt trong khe băng suốt 2 ngày trước khi tự giải thoát được mình.

Trả lời phỏng vấn BBC Nepali từ giường bệnh tại Kathmandu, Dawa kể lại khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Nguồn oxy cạn kiệt trong lúc xuống núi khiến ông kiệt sức và bị tách khỏi nhóm ở khu vực phía trên Trại 3.

Trong suốt hai ngày liên tiếp, ông hoàn toàn không có gì để ăn. Không thực phẩm, không có đội cứu hộ xuất hiện và nhiệt độ ngày càng giảm sâu, Dawa đã ngậm tuyết trong miệng để lấy nước và chia nhỏ số chocolate ít ỏi còn lại nhằm kéo dài thời gian cầm cự.

"Tôi không tin rằng mình có thể sống sót", ông nói.

Ảnh: BBC

Dawa được nhìn thấy lần cuối vào ngày 29/5. Đến ngày 5/6, ông mới được phát hiện gần khu vực Crampon Point thuộc thác băng Khumbu khi đang bò chậm xuống núi sau gần một tuần đơn độc giữa một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh.

Sau khi được giải cứu, ông được trực thăng đưa tới Kathmandu. Các bác sĩ xác nhận tình trạng của ông hiện ổn định và đang hồi phục. Tuy nhiên, Dawa bị bỏng lạnh ở các ngón tay của cả hai bàn tay. Nhiều nhà leo núi và lực lượng cứu hộ đã gọi việc Dawa sống sót là một kỳ tích phi thường về sức bền và khả năng sinh tồn của con người trong điều kiện cực hạn.

Tình trạng bỏng lạnh ở hai bàn tay

Cảnh báo về an toàn trong ngành leo núi Everest

Việc Hillary Dawa tự tìm được đường sống sót cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về lý do không có đội tìm kiếm nào được triển khai ngay sau khi ông mất tích. Trước đó, trực thăng tìm kiếm đã nhiều lần bay rà soát khu vực nhưng không phát hiện dấu vết của ông, theo thông tin từ công ty Nepal Mount Everest.

Những người phát hiện Hillary Dawa là thành viên của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha (SPCC), đơn vị phụ trách lắp đặt dây thừng, thang leo tại thác băng Khumbu đầu mùa và thu gom rác thải sau khi các đoàn leo núi rời đi.

Ông Lama Kazi Sherpa thuộc SPCC cho biết nhóm của ông đã tìm thấy Hillary Dawa ở phía trên Trại Căn cứ, gần khu vực thác băng Khumbu, trước khi đưa ông xuống nơi an toàn.

Chris Thrall, một nhà leo núi người Anh đồng thời là khách hàng của Himalayan Traverse, là người cuối cùng nhìn thấy Hillary Dawa trước khi ông mất tích. Trong bài đăng trên Instagram sau khi biết tin Hillary Dawa còn sống, Thrall cho biết ông vô cùng vui mừng cho người hướng dẫn viên cùng gia đình.

Theo lời kể của Thrall, người khách Ba Lan bị bỏng lạnh và đã phải xuống núi cùng một hướng dẫn viên Sherpa khác. Vì vậy, chỉ còn ông và Hillary Dawa cùng di chuyển xuống từ Trại 4 ở độ cao khoảng 7.900 m.

"Hillary ngồi xuống nghỉ cùng chiếc ba lô của mình. Tôi quay lại hỏi: 'Anh ổn chứ Hillary?'. Anh ấy trả lời: 'Tôi ổn Chris, anh cứ đi trước đi'", Thrall kể.

Ông cho biết Hillary Dawa khi đó vẫn mang theo bộ đàm và điện thoại vệ tinh. Việc các Sherpa ngồi nghỉ rồi nhanh chóng bắt kịp đoàn là điều khá bình thường nên ông không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi xuống gần Trại 3, Thrall gặp người khách Ba Lan đang trong tình trạng cạn oxy và bị bỏng lạnh nghiêm trọng. Cuộc leo núi năm nay khó khăn hơn nhiều so với dự kiến.

"Chuyến đi đáng lẽ chỉ mất 5 ngày để lên đỉnh và quay về, nhưng cuối cùng kéo dài tới 11 ngày. Điều đó cho thấy điều kiện khắc nghiệt đến mức nào", ông nói.

Là cựu lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh, Thrall quyết định hỗ trợ người leo núi đang có nguy cơ hạ thân nhiệt. Hành trình xuống Trại 2 của họ kéo dài khoảng 19 giờ trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục từ tuyết rơi đến trắng xóa tầm nhìn.

"Trong suốt quãng thời gian đó, mỗi lần nhìn ngược lên núi tôi đều không thấy Hillary đi xuống. Nói rằng tôi đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất thì vẫn còn là nói giảm nói tránh", ông cho biết.

Sự việc cũng tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về điều kiện an toàn dành cho các lao động Nepal làm việc trên Everest trong bối cảnh số lượng công ty tổ chức leo núi thương mại tăng mạnh trong những năm gần đây.

Các chuyên gia từng cảnh báo rằng sự xuất hiện của các đơn vị tổ chức thiếu kinh nghiệm cùng những người leo núi chưa được chuẩn bị đầy đủ đang làm gia tăng rủi ro trên Everest. Một số dịch vụ giá rẻ bị cho là cắt giảm các tiêu chuẩn an toàn, trang thiết bị và công tác giám sát, bao gồm việc không sử dụng hướng dẫn viên được đào tạo bài bản hoặc không đánh giá kỹ năng của khách hàng một cách đầy đủ.

Nguồn: CNN