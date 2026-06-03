Ngày 7/4, Sở Cảnh sát tỉnh Ehime của Nhật Bản cho biết một cụ bà ngoài 80 tuổi đã bị lừa mất khoảng 1,2 tỷ yen (tương đương 7,5 triệu USD, khoảng hơn 197 tỷ đồng) trong vụ án gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã giả danh cảnh sát và công tố viên yêu cầu cụ bà chuyển tiền "phục vụ công tác điều tra tài sản vì nghi ngờ có dấu biệu bất thường".

Vụ việc bắt đầu vào khoảng ngày 30/10 năm ngoái, khi cụ bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên hiệu thuốc thông báo rằng thẻ bảo hiểm y tế của bà đã bị sử dụng sai mục đích và sẽ chuyển máy cho cảnh sát.

Ảnh minh hoạ.

Sau đó, những kẻ giả danh cảnh sát và công tố viên liên hệ với bà qua mạng xã hội, nói rằng tài khoản của bà bị dùng để rửa tiền, và yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản.

Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, bà đã chuyển tổng cộng 1,2 tỷ yên, qua 8 giao dịch tại 4 tổ chức tài chính. Khi không thể liên lạc lại với những người này, bà mới đến hỏi cảnh sát và phát hiện là mình bị lừa.

Hiện vụ việc đang được điều tra theo hướng một vụ "lừa đảo đặc biệt".

Trong ngày 7/4, Sở Cảnh sát tỉnh Osaka thông báo một người ngoài 70 tuổi tại tỉnh này đã bị lừa mất 300 triệu yen với thủ đoạn tương tự. Đáng chú ý, tài khoản tiếp nhận tiền trùng với tài khoản mà cụ bà ở tỉnh Ehime từng chuyển tiền. Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra mối liên hệ giữa hai vụ việc trên.

Tình trạng lừa đảo qua mạng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại Nhật Bản trong thời gian gần đây, gây thiệt hại rất lớn.

Số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố ngày 11/2 cho thấy tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo đặc biệt, lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội đã tăng vọt lên mức kỷ lục 324,11 tỷ yen (khoảng 2,12 tỷ USD) trong năm 2025, tăng mạnh so với mức 199,1 tỷ yen trong năm 2024. Riêng thiệt hại từ các vụ "lừa đảo đặc biệt" đã tăng 69,54 tỷ yen, lên tổng cộng 141,42 tỷ yen, chủ yếu theo hình thức giả danh cảnh sát và nhắm vào người cao tuổi.