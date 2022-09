CSGT xách sọt cùng người dân nhặt hơn 1 tạ cá đổ ra đường giữa trưa nắng

Hình ảnh CSGT giao thông cùng người dân hỗ trợ nhặt hơn 1 tạ cá đổ ra đường.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 23/9, tại khu vực đường Nguyễn Xiển, gần ngã tư Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội).



Vào thời điểm trên, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), do thiếu tá Nguyễn Duy Khánh (tổ trưởng), thiếu tá Nguyễn Việt Anh và đại úy Hoàng Trung Phong tổ viên trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đã phát hiện xe máy làm đổ số lượng lớn cá xuống đường.

Ngay lập tức cán bộ chiến sĩ CSGT cùng người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, giúp đỡ . Sau khoảng 10 phút, toàn bộ số cá rơi xuống đường đã được nhặt lại trả cho người đi xe máy.

Clip ghi lại hình ảnh vụ việc.

Cảm động trước sự giúp đỡ, người đàn ông gửi lời cảm ơn các cán bộ chiến sĩ CSGT và những người xung quanh đã tận tình hỗ trợ mình.