Những diễn biến xoay quanh World Cup 2026 vẫn đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt, sau trận hòa 1-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở ngày ra quân, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý khi phải đối mặt với làn sóng tranh cãi dữ dội.

Không ghi bàn, bỏ lỡ cơ hội và bị cổ động viên hô vang tên Lionel Messi khi rời sân, CR7 nhanh chóng trở thành nhân vật chính của hàng loạt bài đăng và meme trên mạng xã hội.

Lúc này, ở Việt Nam, streamer Cris Phan - người từ lâu nổi tiếng là fan cứng của Ronaldo - cũng có động thái khiến nhiều người chú ý.

Trên trang Facebook cá nhân, Cris Phan dí dỏm chia sẻ : "Tạm ngưng xài Facebook cho đến khi Bồ (đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha) đá trận 2, hẹn gặp lại sau vài ngày nữa."

Dòng trạng tuyên bố tạm thời ở ẩn vì Ronaldo của Cris Phan nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác. Phía dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng để lại những lời trêu đùa và bày tỏ sự đồng cảm với nam streamer trong vai trò một người hâm mộ Ronaldo.

Với những ai theo dõi Cris Phan từ lâu, việc anh dành tình cảm đặc biệt cho siêu sao người Bồ Đào Nha không phải điều quá bất ngờ.

Trong một video trên kênh YouTube của Cán Cris, Cris Phan không ngần ngại xác nhận biệt danh "Cris" của mình được lấy cảm hứng từ Cristiano Ronaldo - cầu thủ anh yêu thích nhất. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau đó, nam streamer lại khiến nhiều người bật cười khi tự nhận phong cách chơi bóng của bản thân giống... Lionel Messi hơn.

Dù bận rộn với công việc sáng tạo nội dung và nhiều dự án cá nhân, Cris Phan vẫn duy trì niềm đam mê sân cỏ. Anh cho biết thường dành khoảng ba buổi mỗi tuần để chơi bóng, chủ yếu trên sân 5 người và 7 người.

Ít người biết rằng Cris Phan từng có quãng thời gian tập luyện bóng đá chuyên nghiệp tại sân Thành Long - tiền thân của học viện PVF ngày nay. Tuy nhiên, một chấn thương vai gặp phải khi mới 15 tuổi đã khiến anh phải từ bỏ con đường theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của chính Cris Phan, chấn thương này đến nay vẫn để lại những ảnh hưởng nhất định.

Trong khi đó, thần tượng của anh cũng đang trải qua những ngày không mấy dễ dàng tại World Cup 2026.

Sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích khi không thể ghi bàn và bỏ lỡ cơ hội thuận lợi. Màn trình diễn của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha càng bị đặt lên bàn cân khi trước đó nhiều ngôi sao lớn như Erling Haaland, Kylian Mbappe hay Lionel Messi đều để lại dấu ấn trong ngày thi đấu của mình.

Giữa những lời bàn tán trên mạng xã hội, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải một bức ảnh chụp trong trận đấu với CHDC Congo cùng dòng trạng thái: "Đó không phải là sự khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng mọi thứ vẫn còn rất dài phía trước. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung cho trận đấu tiếp theo."

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác. Nhiều cổ động viên tiếp tục bày tỏ niềm tin rằng hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 vẫn còn rất dài.

Ngay dưới bài viết, Georgina Rodriguez cũng để lại biểu tượng trái tim để động viên bạn trai trong giai đoạn anh chịu nhiều áp lực.

Theo lịch thi đấu, Ronaldo và các đồng đội sẽ bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng gặp Uzbekistan vào ngày 23/6 (giờ địa phương), tức 0h00 ngày 24/6 theo giờ Việt Nam.

Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Bồ Đào Nha sau màn khởi đầu chưa như kỳ vọng.