"Crash Landing On You" tập 15: Hyun Bin khóc nức nở nhìn Son Ye Jin hấp hối, biên kịch quyết không cho đôi trẻ "happy ending"?

Tối 15/2, tập 15 Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) chính thức lên sóng với những tình tiết hấp dẫn xoay quanh chuyện tình của bộ đôi Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Lee Jung Hyuk (Hyun Bin).

Trong tập này, Jung Hyuk đã chính thức bị phía Cục tình báo bắt giữ sau khi phát hiện việc anh cũng như biệt đội quân nhân Bắc Hàn nhập cư trái phép. Vì không muốn Se Ri (Son Ye Jin) bị liên lụy, Jung Hyuk quyết định "cắt đứt mối quan hệ" với cô khi cả hai đối mặt trong phòng lấy lời khai. Tại đây chàng quân nhân tỏ ra lạnh lùng, khẳng định mình chỉ lợi dụng khiến cô đau khổ và ngất xỉu khi ra khỏi phòng.

Dù biết người thương rất đau lòng nhưng đó lại là lựa chọn duy nhất của Jung Hyuk. Tuy nhiên đánh đổi này đã khiến nữ tài phiệt phải vào phòng cấp cứu và được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu, có khả năng mất mạng.

Jung Hyuk đau đớn nhìn người yêu đang trong tình thế nguy kịch.

Về phía cặp đôi phụ Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) và Seo Dan (Seo Ji Hye). Trong tập này, "thánh lừa đảo" Goo Seung Joon bất ngờ bị phía Se Yoon - anh trai của Se Ri lùng sục và bắt giữ. Thật may, một người trong đoàn đã thả anh ra lúc biệt đội đang ngủ say.

Hết đường chạy trốn, Jung Hyuk liền lẻn vào nhà của Jung Hyuk để lánh nạn và gọi Seo Dan đến viện trợ. Tại đây, "tình cũ" Se Ri đã nói hết nổi lòng, tình cảm của mình dành cho Seo Dan, khiến cô bật khóc nức nở.

"Tôi biết một kẻ như tôi, làm thế này với cô Seo Dan là không phải phép. Dù như thế tôi vẫn muốn trao cho cô chiếc nhẫn này. Tôi xin lỗi, đây chính là chiếc nhẫn mà tôi từng đưa cho Se Ri, là chiếc nhẫn mà cô từng bảo đẹp và đòi mua. Bây giờ, tôi chỉ có thể làm được như thế. Sau này tôi sẽ quay trở lại tìm cô Seo Dan trong bộ dạng tốt nhất". - Goo Seung Joon bày tỏ tình cảm đối với Seo Dan.

Seo Dan bật khóc khi nghe những lời của Goo Seung Joon.

Ngay sáng hôm sau, Goo Seung Joon vội vã ra sân bay để về nước, tuy nhiên khi máy bay chuẩn bị cất cánh, "thánh lừa đảo" bất ngờ nhận được cuộc gọi đe dọa sẽ lấy mạng Seo Dan nếu như anh bỏ trốn.

Nghe tiếng người thương đang gặp nguy hiểm từ đầu dây điện thoại bên kia, Goo Seung Joon đã từ bỏ cơ hội về nước và cầm súng chạy đi giải cứu người thương đang bị bắt làm con tin. Việc một thân, một mình đối đầu với kẻ địch đã khiến Goo Seung Joon không tránh khỏi việc bị thương, vết bắn chí mạng làm anh lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Seo Dan đau lòng nhìn người thương đang trong tình trạng nguy cấp.

Theo như Nielsen Korea công bố vào sáng nay (16/2), rating tập 15 Crash Landing On You tiếp tục tăng và hiện đã đạt 17,4%. Liệu rằng, biên kịch Park Ji Eun có đi ngược lại với những gì mà khán giả đang mong muốn là 2 cặp đôi sẽ không thể có cái kết đẹp? Đón xem tập cuối Crash Landing On You sẽ được phát sóng lúc 20g00 (giờ địa phương), ngày 16/2 trên kênh tvN