"Crash Landing On You": Sốc với "bàn tay hư hỏng" của Hyun Bin thản nhiên đặt lên vòng 1 Son Ye Jin

Trước khi khép lại tập 12 Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh), khán giả được dịp chứng kiến phân cảnh vô cùng xúc động của cặp đôi Jung Hyuk (Hyun Bin) và Se Ri (Son Ye Jin) khi chàng quân nhân phải chia tay người yêu để chuẩn bị về Bắc Hàn.

Chia tay đúng ngày sinh nhật của người yêu, Jung Hyuk đã ôm Se Ri từ phía sau để an ủi cô. Ở đoạn này, lẽ ra khán giả cũng sẽ đắm chìm trong khung cảnh xúc động của cặp đôi, thế nhưng một vài fan lại chú ý đến "bàn tay hư hỏng" của Jung Hyuk.

Jung Hyuk bịn rịn ôm chia tay Se Ri.

Theo như nhiều khán giả, ôm người yêu phía sau vốn là "đặc sản" trong phim Hàn, ở phân cảnh này, người nam sẽ vòng tay ở cổ hoặc ở eo bạn diễn nữ để tránh phải "va chạm" gây nên tranh cãi không đáng có. Tuy nhiên trong Crash Landing On You, Hyun Bin đã "chơi bạo" khi đặt tay lên hẳn vòng 1 của Son Ye Jin khiến người hâm mộ vốn đã "đẩy thuyền" cặp đôi càng thêm phấn khích.

Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện Jung Hyuk đã đặt tay lên vòng 1 của Se Ri.

Khán giả cười ngất khi xem lại phân cảnh Jung Hyuk ôm Se Ri nhưng bàn tay lại đặt sai chỗ.

Không chỉ phát hiện việc Hyun Bin "bạo dạn" đặt tay lên vòng 1 của Son Ye Jin, người hâm mộ cũng nhanh chóng soi ra được những màn ôm từ phía sau của Hyun Bin với các bạn diễn nữ trong những bộ phim trước đây. Từ đó, nhiều fan không khỏi trêu ghẹo về những lần mà cặp đôi khẳng định cả hai chỉ là bạn thân của nhau.

Crash Landing On You xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một nữ thừa kế giàu có hàng đầu Hàn Quốc - Yoon Se Ri (Son Ye Jin thủ vai) và sĩ quan quân nhân Bắc Hàn - Lee Jung Hyuk (Hyun Bin thủ vai). Trong một lần nhảy dù, Se Ri buộc phải đáp xuống Bắc Hàn do bất ngờ gặp phải trận gió lớn. Tại đây, cô đã gặp anh chàng quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt Jung Hyuk. Vì tình hình chính trị hiện tại, Jung Hyuk đã cố gắng che giấu thân phận và bảo vệ Se Ri. Càng tiếp xúc với nhau, cả hai càng nảy sinh tình cảm và yêu từ khi nào chẳng hay.

Crash Landing On You hiện tại đang đi dần đến những tập cuối của bộ phim, liệu rằng chuyện tình yêu đầy ngang trái của chàng quân nhân Bắc Hàn Jung Hyuk và nàng tài phiệt Se Ri sẽ đến được với nhau? Đừng bỏ lỡ Crash Landing On You sẽ được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.