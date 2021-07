Công ty có gần 56.000 lao động tạm ngưng hoạt động do dịch Covid-19

Quyết định được đưa ra sau buổi làm việc với chính quyền quận Bình Tân sáng cùng ngày. Tại buổi làm việc, quận Bình Tân đề nghị công ty phải bố trí toàn bộ công nhân ăn, ở tại nhà máy và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ba ngày một lần để bảo đảm an toàn cho người lao động. Tuy nhiên, công ty không thể đáp ứng những yêu cầu này nên tạm ngưng hoạt động 10 ngày.

Công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam giờ tan ca (Ảnh: Hoàng Triều)

Công ty PouYuen Việt Nam đang sử dụng gần 56.000 lao động. Trước đó, tính đến ngày 12-7, khoảng 35.000 công nhân đã tạm ngừng việc vì liên quan đến dịch Covid-19 hay nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng.

Cụ thể, khoảng 10.000 công nhân có nhà ở Long An không thể đến công ty làm việc từ 12-7 do quy định hạn chế đi lại để phòng, chống dịch của chính quyền tỉnh. Hơn 3.500 công nhân ở Tiền Giang, Bến Tre cũng phải tạm ngừng việc với lý do tương tự. Tất cả số công nhân trên đều được xe công ty đưa, đón hằng ngày từ nhà đến công ty và ngược lại.

Ngoài ra, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 9-6 cho đến nay, đã có gần 20.000 công nhân của Công ty PouYuen cũng phải tạm nghỉ việc do mắc Covid-19 hay thuộc diện phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà, sống trong khu vực bị phong tỏa.

Kể từ khi xuất hiện các ca bệnh F0, do mật độ lao động đông nên số công nhân còn lại phải đi làm cũng không an tâm khi đến nhà máy. Do vậy, quyết định tạm ngưng hoạt động được đa số người lao động đồng tình.