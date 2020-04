Công thức nấu ăn đặc biệt giúp kẻ vụng về trở thành đầu bếp khách sạn 5 sao

3 năm về trước, chi nhánh IKEA khu vực Canada đã kết hợp với công ty marketing có trụ sở tại Toronto - Leo Burnett để tạo ra Cook This Page - bảng minh họa công thức nấu ăn được in trên giấy.



Nó giúp ích như thế nào?

Cook This Page

Sản phẩm này hứa hẹn sẽ tạo sự thích thú cho khách hàng, đặc biệt là những anh chị không giỏi việc bếp núc.

Cụ thể, mỗi món ăn ngon cần được chế biến theo công thức, tỉ lệ các nguyên liệu riêng biệt mới cho ra hương vị chuẩn. Tuy nhiên, không phải ai cũng giỏi ước lượng hay có dụng cụ cân đo chuẩn.

Trên mỗi một tờ công thức nấu ăn Cook This Page được in sẵn các thành phần cần thiết cho mỗi món, việc của các đầu bếp tương lai là "điền vào chỗ trống" bằng thực phẩm một cách phù hợp.

Điểm thú vị nhất là gì? Tất cả sản phẩm Cook This Page đều được in bằng mực thực phẩm, an toàn cho sức khỏe. Hơn nữa, sau khi có "điền" đầy đủ nguyên liệu, người dùng có thể cuộn tròn chúng lại và bỏ vào lò vi sóng. Thật tiện lợi phải không nào?

Ravioli với thịt viên kiểu Thụy Điển, quá đơn giản với Cook This Page

Với Cook This Page, nấu ăn bỗng trở nên đơn giản đến kỳ lạ

Chẳng khác gì trò chơi "điền vào chỗ trống" bằng thực phẩm

Để có được một món ăn ngon, tỉ lệ giữa các nguyên liệu là một yếu tố quan trọng không thể xem nhẹ

Không chỉ nguyên liệu, ngay cả nước sốt và gia vị cũng có chỗ trên Cook This Page

Cuộn tròn

Bỏ vào lò vi sóng và chờ đợi, hãy yên tâm vì mực in trên Cook This Page an toàn và không gây hại cho sức khỏe

Đã xong, chưa bao giờ nấu ăn lại dễ dàng đến thế!

Cá hồi sốt chanh thảo mộc - món ăn thường chỉ xuất hiện tại nhà hàng, giờ bạn có thể tự tay làm ở nhà

Chuẩn bị nguyên liệu sao cho vừa vặn với tờ công thức

Nêm nếm vừa đủ

"Điền vào chỗ trống"

Qúa đơn giản!

Tôm bỏ lò - món ăn vặt luôn được ưa thích tại những cuộc họp mặt

Mấu chốt vẫn là: đầy đủ nguyên liệu, đúng tỷ lệ

Đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn và thú vị

Theo Bored Panda