Những ngày gió lạnh ùa về, không gì tuyệt vời hơn cảm giác bước chân vào nhà và ngửi thấy mùi thơm ấm nồng tỏa ra từ căn bếp. Khi thời tiết ẩm ương, người lớn trẻ nhỏ đều dễ sụt sùi, thì một bát canh nóng chính là "liều thuốc" xoa dịu tốt nhất. Nhà mình có một nguyên tắc bất di bất dịch: Cứ thấy trời trở gió là bếp đỏ lửa món canh gà hầm nấm. Thịt gà mềm tan, nấm hương giòn sần sật, nước dùng trong veo mà ngọt đậm đà... Húp đến đâu, người tỉnh táo, ấm sực lên đến đó. Đây không chỉ là món ăn, đây là cách chúng ta yêu thương và bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu nhất.

Tại sao lại là gà hầm nấm hương?

Nhiều người hỏi mình, canh gà thì thiếu gì cách nấu, sao cứ phải là nấm hương? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa "vị" và "chất".

Về dinh dưỡng, thịt gà vốn là nguồn cung cấp protein thượng hạng, là những viên gạch nền tảng để cơ thể sửa chữa tổn thương và sản sinh tế bào miễn dịch. Còn nấm hương (nấm đông cô), thứ nguyên liệu tưởng chừng dân dã ấy lại được ví như "vua của các loại rau". Trong nấm hương chứa nhiều polysaccharide, chất được khoa học chứng minh có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn.

Khi hai thứ này kết hợp, cộng thêm nước hầm nóng hổi dễ tiêu hóa, chúng ta có một bát canh "công thủ toàn diện": Vừa cấp nước, vừa bồi bổ, lại đánh thức vị giác đang nhạt nhẽo vì thời tiết.

Bí quyết cho nồi canh "ngọt lừ" chuẩn vị

Để có nồi canh ngon, không phải cứ bỏ hết vào nồi là xong. Sự tinh tế nằm ở cách sơ chế và một bí mật nhỏ xíu liên quan đến nước ngâm nấm.

Chuẩn bị những gì? Nguyên liệu rất đơn giản, mộc mạc như chính món ăn này vậy:

- Nửa con gà hoặc một con gà ta (gà đi bộ thịt sẽ chắc và ngọt hơn).

- 8-10 tai nấm hương khô (nấm khô thơm hơn nấm tươi rất nhiều).

- Gia vị đi kèm: Vài quả táo đỏ, một nhúm kỷ tử, gừng tươi, hành lá. Có thể thêm nấm trúc sanh (nấm tâm trúc) để tăng cường thêm dinh dưỡng.

- Gia vị nêm nếm: Muối, chút rượu nấu ăn.

Quy trình nấu để hương vị "thăng hoa"

Bước 1: Giữ lại "linh hồn" của món ăn

Đầu tiên, bạn ngâm nấm hương khô với nước ấm cho nở mềm. Lưu ý quan trọng: Tuyệt đối đừng đổ bát nước ngâm nấm đi! Sau khi vớt nấm ra, hãy để lắng cặn và chắt lấy phần nước trong. Đây chính là "nước cốt" tạo nên vị ngọt umami tự nhiên và mùi thơm đặc trưng mà không loại hạt nêm nào sánh được.

Bước 2: Sơ chế gà sạch sẽ

Thịt gà chặt miếng vừa ăn. Để nước canh trong veo không bị đục ngầu, bạn hãy chần gà với nước lạnh, thêm vài lát gừng và chút rượu nấu ăn. Đun sôi, vớt bọt kỹ rồi rửa lại gà bằng nước ấm. Bước này giúp loại bỏ tạp chất và mùi tanh, để miếng thịt khi hầm lên thơm phức.

Bước 3: Gửi gắm thời gian vào chiếc nồi đất

Nếu nhà có nồi đất (niêu đất) hoặc nồi gang, hãy dùng nó. Cho gà đã chần, nấm hương, táo đỏ và vài lát gừng vào nồi. Đổ bát nước ngâm nấm vào, sau đó thêm nước lọc cho ngập nguyên liệu. Đun sôi bùng lên rồi hạ lửa thật nhỏ. Đậy nắp và để thời gian làm việc của nó trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tiếng sôi lục bục nhẹ nhàng trong bếp chính là âm thanh của sự bình yên.

Bước 4: Nốt thăng cuối cùng

Khoảng 10 phút trước khi tắt bếp, bạn thả kỷ tử vào. Lúc này mới nêm muối cho vừa miệng.Tại sao lại nêm muối cuối cùng? Vì muối cho vào sớm dễ làm thịt gà bị khô, chai cứng. Nêm sau cùng giúp thịt mềm mọng, nước dùng thanh thoát hơn. Rắc thêm chút hành lá thái nhỏ, vậy là hoàn tất.

Thưởng thức: Hơn cả một món ăn

Múc một bát canh ra, bạn sẽ thấy lớp váng mỡ gà vàng óng ánh nổi nhẹ trên mặt nước trong veo, làn khói bốc lên mang theo hương nấm nồng nàn.

Cắn một miếng thịt gà, cảm nhận sự mềm mại đến mức như muốn tan ra trong miệng, xương cũng róc ra dễ dàng. Miếng nấm hương thì ngậm tròn nước dùng, cắn vào một cái là vị ngọt tứa ra khoang miệng. Húp thìa canh nóng, cảm giác luồng nhiệt lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, tay chân đang lạnh cóng bỗng chốc ấm sực lên.

Mách nhỏ cho các mẹ:

- Nước ngâm nấm rất quý nhưng thường có sạn dưới đáy, nhớ chắt lọc nhẹ tay.

- Nếu sợ béo, sau khi hầm xong, bạn có thể dùng thìa hớt bớt lớp mỡ vàng trên mặt đi, nước sẽ thanh đạm hơn.

Mùa đông lạnh lẽo, còn gì hạnh phúc hơn khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, cùng xì xụp bát canh gà hầm nấm ngọt lành. Đây đích thực là món canh quý của làng ẩm thực, vừa chiều chuộng vị giác, vừa âm thầm bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Tối nay, hãy vào bếp và thử ngay nhé!