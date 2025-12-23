Phụ nữ trung niên thường ngại thử nghiệm những món đồ quá phá cách, nhưng Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha lại là ngoại lệ. Rời xa những bộ lễ phục gò bó chốn cung đình, Letizia trong những chuyến công tác đời thường luôn mang đến một nguồn cảm hứng bất tận về sự thanh lịch, tự nhiên. Mới đây, khi đi xem phim, bà đã khiến giới mộ điệu phải trầm trồ không chỉ bởi cách phối màu trang phục quá đỗi trẻ trung, mà còn bởi một món phụ kiện cầm tay nhìn qua thì tưởng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa câu chuyện thú vị về tư duy thẩm mỹ của một vị Hoàng hậu hiện đại.

Có một quy luật ngầm trong thời trang mà ai cũng phải công nhận: Khi người phụ nữ cảm thấy thoải mái nhất, đó là lúc họ đẹp nhất. Lịch trình của Vương hậu Letizia không phải là những cuộc họp chính trị căng thẳng, mà là một sự kiện đúng với sở thích cá nhân của bà – điện ảnh. Bà đến tham dự buổi vinh danh nhà làm phim tài ba Alejandro Amenábar và xem buổi chiếu thử tác phẩm mới vào hôm 25/11 vừa qua. Chính vì tâm thế nhẹ nhàng, háo hức đi gặp gỡ những người làm nghệ thuật ấy mà phong cách của Letizia cũng "thở" ra một sự tự do, phóng khoáng hiếm thấy. Bà không gồng mình trong những bộ suit cứng nhắc, thay vào đó là sự lựa chọn mềm mại, gần gũi nhưng vẫn giữ được khí chất hoàng gia vốn có.

Bản phối màu "hack tuổi": Xanh hồ thủy và trắng thanh khiết

Để đối phó với cái lạnh nhưng vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, Letizia đã chọn một bản phối màu cực kỳ thông minh. Chiếc áo khoác dáng dài họa tiết răng sói (houndstooth) đến từ thương hiệu Sandro với tông màu xanh hồ thủy (lake blue) là điểm nhấn chủ đạo. Thay vì chọn màu đen an toàn như đại đa số phụ nữ trung niên, bà khéo léo phối cùng một chiếc áo len cổ lọ cùng tông màu bên trong, tạo nên sự liền mạch về thị giác.

Điểm đắt giá nhất của set đồ này chính là chiếc quần ống rộng màu trắng. Ở độ tuổi U50, màu trắng chính là "vũ khí" phản chiếu ánh sáng, giúp gương mặt người mặc bừng sáng và trẻ trung hơn vài tuổi. Kết hợp cùng đôi bốt da lộn màu sáng, tổng thể trang phục của Hoàng hậu vừa ấm áp, vừa thanh thoát, xóa tan đi sự ảm đạm thường thấy của trang phục mùa đông.

Chiếc "túi lạ" và câu chuyện về thời trang bền vững

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở quần áo đẹp, thì đó chưa phải là Letizia. Tâm điểm của sự chú ý hôm nay đổ dồn vào vật thể lạ trên tay bà. Đó không phải là một chiếc clutch đính đá lấp lánh hay túi da hiệu đắt đỏ quen thuộc. Đó nhìn như một chiếc "bao tải" nhỏ làm từ len đan. Thực chất, đây là một thiết kế mang tính nghệ thuật cao nằm trong bộ sưu tập con nhộng "Paños de Guirra", là cái bắt tay đầy sáng tạo giữa nhà thiết kế Inés Sistiaga và studio Wool4Life.

Chiếc túi này đặc biệt ở chỗ nó được dệt từ len của loài cừu Guirra – một giống cừu bản địa. Từ những sợi lông cừu mộc mạc, qua bàn tay thiết kế đương đại, nó đã trở thành một tác phẩm thời trang mang đậm hơi thở hiện đại và thông điệp mạnh mẽ về sự bền vững. Việc một Hoàng hậu cầm trên tay chiếc túi len thủ công đi dự sự kiện không chỉ là chuyện đẹp xấu, nó là tuyên ngôn về việc ủng hộ thời trang xanh, ủng hộ những giá trị nguyên bản.

Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao một món đồ "ngách" như vậy lại lọt vào mắt xanh của Vương hậu? Câu trả lời nằm ở sự tận tâm của bà đối với nền thiết kế nước nhà. Chiếc túi này là dự án được quảng bá bởi Amazon Tây Ban Nha kết hợp cùng Lễ hội Thiết kế Madrid. Và Letizia không chỉ biết đến nó qua báo cáo.

Vài tháng trước, tại cung điện Zarzuela – nơi bà sinh sống, Letizia đã có buổi gặp gỡ và làm việc trực tiếp với đội ngũ của Lễ hội Thiết kế Madrid. Bà không chỉ ngồi đó cho có lệ, bà đã lắng nghe kế hoạch, thấu hiểu những trăn trở của các nhà thiết kế và biết đến dự án "len cừu" này từ đó. Hôm nay, việc bà xách chiếc túi này ra phố chính là hành động ủng hộ thiết thực và ấm áp nhất. Nó chứng minh rằng, thời trang của một người phụ nữ quyền lực không nằm ở giá tiền của món đồ, mà nằm ở câu chuyện và trái tim mà họ đặt vào đó.