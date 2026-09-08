Công bố Hội đồng thẩm định WeFamily Awards 2026: Điểm tựa chuyên môn cho những giá trị gia đình đích thực

Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chọn lọc được những chân dung xứng đáng nhất, giải thưởng quy tụ Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tâm lý, báo chí truyền thông, hoạt động xã hội và đại diện các đơn vị uy tín đồng hành cùng mẹ và bé.

Theo quy chế, kết quả chung cuộc của mỗi hạng mục được định đoạt dựa trên 50% số điểm quy đổi từ lượt bình chọn của cộng đồng và 50% điểm đánh giá chuyên môn từ Hội đồng thẩm định. Sự tham gia trực tiếp của Hội đồng thẩm định không chỉ giữ vai trò "cầm cân nảy mực" bằng thang điểm độc lập, mà còn là bảo chứng nhân văn giúp giải thưởng lựa chọn những gương mặt xứng đáng cùng câu chuyện truyền cảm hứng, có giá trị lan tỏa thực tế đến cộng đồng.

1. Nhà báo Trần Mai Anh

Sức nặng chuyên môn của WeFamily Awards 2026 được bảo chứng bởi sự góp mặt của Nhà báo Trần Mai Anh, Nhà sáng lập Quỹ "Thiện Nhân và những người bạn". Từng đồng hành qua bao thăng trầm của hành trình làm mẹ đầy kiên cường, chị Mai Anh mang tới hội đồng cái nhìn sâu sắc, thấu suốt về độ lớn của tình mẫu tử, lòng trắc ẩn và bản lĩnh phi thường của những người phụ nữ đời thường.

2. Bà Dương Thị Ngọc Linh

Bên cạnh đó, sự hiện diện của bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm Giám đốc Ngôi Nhà Bình Yên, giúp giải thưởng soi chiếu các đề cử dưới lăng kính nhân văn và an toàn xã hội. Nhiều năm gắn bó với công tác bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, bà chính là người giữ chuẩn mực khắt khe về tính đạo đức, sự văn minh và bình yên cho mỗi mái ấm.

3. PGS.TS Trần Thu Hương

Về phương diện khoa học hành vi, PGS.TS Trần Thu Hương, Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), đem lại góc nhìn chuyên môn chuẩn xác và nền tảng học thuật vững vàng. Cô sẽ là người trực tiếp thẩm định các giá trị tinh thần, sự gắn kết cảm xúc lành mạnh và tư duy giáo dục hiện đại giữa cha mẹ với con trẻ trong từng hồ sơ xét duyệt.

4. Ông Phí Quốc Thuyên

Đại diện cho tiếng nói báo chí chính luận sắc sảo là ông Phí Quốc Thuyên, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam. Bằng kinh nghiệm quản lý truyền thông dày dạn và sự am hiểu sâu sắc về dòng chảy đời sống gia đình hiện đại, ông giữ vai trò định hướng chuẩn mực thông tin, bảo đảm tính xác thực, minh bạch và sức lan tỏa tích cực của các câu chuyện vinh danh.

5. Bà Đỗ Thị Duyến

Đứng ở góc độ đồng hành thực tiễn cùng hàng triệu bà mẹ bỉm sữa, bà Đỗ Thị Duyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza, mang đến hội đồng sự thấu hiểu sâu sắc từ những nhọc nhằn, mong mỏi rất thật trong đời sống thường nhật. Góc nhìn thực tế này giúp việc chấm giải luôn bám sát nhu cầu thiết thân, chạm đúng trăn trở và cổ vũ người mẹ nuôi con thảnh thơi.

6. Bà Hà Thanh Thủy

Mảnh ghép hoàn thiện hội đồng là bà Hà Thanh Thuỷ, Trưởng ban Truyền thông Thương hiệu aFamily.vn. Với sự nhạy bén của một người làm nội dung số lâu năm hướng tới phụ nữ và gia đình, bà Thuỷ đóng vai trò thẩm định tư duy thẩm mỹ, sức ảnh hưởng truyền thông văn minh và khả năng khơi gợi cảm hứng tích cực cho cộng đồng từ các nhà sáng tạo nội dung thời đại mới.

Bộ tiêu chí chấm điểm chuyên môn cho từng hạng mục

Dựa trên quy chế giải thưởng, các thành viên Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành đánh giá và chấm điểm độc lập từng hồ sơ đề cử theo bộ tiêu chí chuyên biệt:

Ở hạng mục Phi Thường Mẹ Ơi, ban giám khảo tập trung thẩm định 4 trụ cột cốt lõi: Tính truyền cảm hứng và chạm đến trái tim của câu chuyện nuôi con; Tư duy giáo dục hiện đại, nhân văn, tôn trọng thế giới nội tâm của trẻ; Sức lan tỏa tích cực đến cộng đồng mà không nhuốm màu bi lụy; cùng Sự đồng điệu sống động với thông điệp chung của mùa giải.

Với hạng mục Mẹ Bé Triệu View, các chuyên gia đánh giá dựa trên: Giá trị và độ an toàn của kiến thức nuôi con giúp giảm tải áp lực tâm lý cho phụ nữ; Tầm ảnh hưởng truyền thông văn minh với lịch sử nội dung "sạch", bảo vệ quyền trẻ em; cùng Tư duy thẩm mỹ, tính sáng tạo chỉn chu trong từng sản phẩm số.

Tại hạng mục Nhà Mình Có Nhau, điểm số được quyết định qua hai yếu tố: Sự thấu hiểu tâm sinh lý người mẹ để làm điểm tựa tinh thần vững chắc, phòng ngừa trầm cảm sau sinh; và Những hành động san sẻ việc chăm con cụ thể, góp phần phá bỏ định kiến xã hội và khẳng định nuôi con là hành trình chung tay hạnh phúc của cả gia đình.

Riêng hạng mục Mẹ Bầu Thảnh Thơi, Hội đồng thẩm định hướng đến các tiêu chí: Lối sống thai kỳ khoa học, vượt qua những kiêng cữ lạc hậu; Phong cách sống rạng rỡ, biết yêu thương bản thân; cùng Khả năng truyền cảm hứng, tiếp thêm năng lượng tích cực cho cộng đồng các bà mẹ trẻ.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa lượt bình chọn từ công chúng và góc nhìn chuyên môn đa chiều của Hội đồng thẩm định kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa WeFamily Awards 2026 trọn vẹn, tôn vinh đúng người, chạm đúng cảm xúc và thắp sáng những giá trị gia đình bền vững.