Tháng 10 Âm lịch là thời điểm nhiều người bắt đầu nhìn lại tình hình tài chính sau gần một năm làm việc. Những khoản chi cuối năm dần xuất hiện, kế hoạch thưởng Tết, tiết kiệm, đầu tư hay tìm kiếm nguồn thu nhập mới cũng trở thành mối quan tâm lớn. Với người làm công ăn lương, đây là giai đoạn cần chứng minh hiệu quả công việc. Với người kinh doanh, những tháng cuối năm lại mở ra cơ hội gia tăng doanh số, mở rộng tệp khách hàng và chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm.

Theo cách luận giải tử vi dân gian, tháng 10 Âm lịch năm Bính Ngọ 2026 là tháng Kỷ Hợi, mang đặc trưng của địa chi Hợi thuộc hành Thủy. Khi xét trong tương quan với tuổi và vận trình năm, một số con giáp được đánh giá có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển công việc, khai thông nguồn thu và cải thiện khả năng tích lũy. Tuy nhiên, tài vận tốt không đồng nghĩa với việc tiền bạc tự nhiên xuất hiện. Cơ hội chỉ thực sự trở thành thành quả khi mỗi người biết tận dụng đúng thời điểm, quản lý chi tiêu và đưa ra quyết định phù hợp.

Dưới đây là bảng xếp hạng 4 con giáp được dự báo có vận tiền bạc sáng nhất tháng 10 Âm lịch , sắp xếp từ vị trí thứ tư đến ngôi đầu bảng.

Hạng 4: Tuổi Mùi - Thu nhập có dấu hiệu cải thiện, tiền bạc đến từ những mối quan hệ tốt

Người tuổi Mùi bước vào tháng 10 Âm lịch với triển vọng tài chính tương đối tích cực. Theo quan niệm tử vi, Hợi và Mùi nằm trong nhóm tam hợp Hợi - Mão - Mùi, vì vậy tháng Hợi được xem là thời điểm có tính tương trợ đối với tuổi Mùi. Điều này thường được diễn giải thành sự thuận lợi trong giao tiếp, hợp tác và khả năng tìm được người hỗ trợ khi công việc gặp khó khăn.

Điểm đáng chú ý trong vận trình tài lộc của tuổi Mùi tháng này không hẳn nằm ở một khoản tiền bất ngờ, mà ở khả năng biến những mối quan hệ sẵn có thành cơ hội thực tế. Người làm văn phòng có thể được giao thêm nhiệm vụ quan trọng, tham gia dự án mới hoặc nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Những thành quả ấy chưa chắc lập tức chuyển thành tiền thưởng, nhưng có thể tạo nền tảng cho việc cải thiện thu nhập trong thời gian tới.

Với người kinh doanh, tháng 10 Âm lịch thích hợp để chăm sóc khách hàng cũ, giới thiệu sản phẩm mới hoặc nối lại những cuộc trao đổi từng bị gián đoạn. Một khách hàng quay lại, một lời giới thiệu đáng tin cậy hay một đơn hàng được chốt sau thời gian dài thương lượng đều có thể trở thành điểm sáng tài chính.

Dẫu vậy, tuổi Mùi cũng cần chú ý đến thói quen chi tiêu theo cảm xúc. Khi thu nhập có dấu hiệu tốt hơn, không ít người dễ tự thưởng cho bản thân quá mức. Nếu muốn giữ được thành quả, tuổi Mùi nên phân chia rõ khoản tiền dành cho sinh hoạt, tiết kiệm và các kế hoạch cuối năm.

Hạng 3: Tuổi Dần - Có cơ hội mở rộng nguồn thu, càng chủ động càng dễ nhìn thấy kết quả

Đứng ở vị trí thứ ba là tuổi Dần. Trong hệ thống địa chi, Dần và Hợi thuộc nhóm lục hợp, vì vậy tháng Hợi thường được xem là giai đoạn có nhiều yếu tố hỗ trợ cho người tuổi Dần. Nếu tuổi Mùi nổi bật nhờ khả năng duy trì quan hệ và phát triển công việc ổn định, thì tuổi Dần lại có lợi thế ở tinh thần chủ động, dám thử sức với những cơ hội mới.

Tháng 10 Âm lịch có thể mang đến cho tuổi Dần những tín hiệu tích cực liên quan đến công việc và thu nhập. Người đang tìm kiếm cơ hội chuyển việc, thương lượng lương hoặc nhận thêm dự án ngoài giờ có thể gặp được những lựa chọn đáng cân nhắc. Đặc biệt, những người đã tích lũy đủ kinh nghiệm chuyên môn có cơ hội tận dụng năng lực của mình để tạo thêm nguồn thu.

Với người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để rà soát chiến lược bán hàng, cải thiện cách tiếp cận khách hàng và tập trung vào những sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận tốt. Thay vì mở rộng quá nhanh, tuổi Dần nên ưu tiên những kế hoạch đã có dữ liệu thực tế chứng minh hiệu quả.

Điểm cần lưu ý là sự tự tin đôi khi khiến tuổi Dần đánh giá thấp rủi ro. Một lời mời hợp tác hấp dẫn hay cơ hội đầu tư được giới thiệu là sinh lời nhanh vẫn cần được kiểm tra kỹ. Tài vận được dự báo thuận lợi không thể thay thế cho việc xem xét hợp đồng, dòng tiền và khả năng chịu lỗ. Nếu biết kết hợp sự quyết đoán với tính kỷ luật, tuổi Dần có thể biến tháng 10 Âm lịch thành giai đoạn đáng nhớ trong hành trình cải thiện tài chính cá nhân.

Hạng 2: Tuổi Tý - Nhạy bén với cơ hội kiếm tiền, có khả năng cải thiện tích lũy

Tuổi Tý giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tài vận tháng 10 Âm lịch . Theo cách luận giải ngũ hành, địa chi Tý và Hợi đều thuộc hành Thủy, vì vậy tháng Hợi có thể được xem là thời điểm giúp những đặc tính gắn với tuổi Tý như sự linh hoạt, khả năng quan sát và thích ứng được phát huy.

Điểm sáng của tuổi Tý trong tháng này nằm ở khả năng nhận ra những cơ hội mà người khác dễ bỏ qua. Đó có thể là một dự án nhỏ nhưng mang lại thu nhập đều đặn, một công việc bán thời gian phù hợp với năng lực hoặc một phương án tiết kiệm giúp giảm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Đối với người làm công ăn lương, tháng 10 Âm lịch là thời điểm phù hợp để rà soát kết quả công việc, tổng hợp thành tích và chuẩn bị cho những cuộc trao đổi liên quan đến lương thưởng cuối năm. Người tuổi Tý không nên chỉ chờ đợi sự ghi nhận mà cần biết trình bày rõ những đóng góp của mình bằng kết quả cụ thể.

Với người tự kinh doanh, triển vọng tài lộc có thể đến từ việc kiểm soát chi phí tốt hơn, tối ưu hàng tồn kho và tập trung vào nhóm khách hàng mang lại doanh thu ổn định. Không phải lúc nào kiếm được nhiều tiền hơn cũng là cách duy nhất để giàu lên. Đôi khi, giữ lại được nhiều tiền hơn sau mỗi tháng mới là bước tiến đáng kể.

Tuy nhiên, tuổi Tý cần tránh ôm đồm quá nhiều kế hoạch cùng lúc. Việc liên tục tìm kiếm nguồn thu mới có thể khiến thời gian và năng lượng bị phân tán. Tháng này, lựa chọn một hoặc hai mục tiêu tài chính quan trọng rồi kiên trì thực hiện sẽ có lợi hơn việc chạy theo mọi cơ hội xuất hiện.

Hạng 1: Tuổi Mão - Đứng đầu bảng xếp hạng, có cơ hội đón nhận bước tiến đáng kể về tài chính

Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tài lộc tháng 10 Âm lịch năm 2026 thuộc về tuổi Mão. Trong quan niệm tử vi phương Đông, Hợi và Mão cùng nằm trong tam hợp Hợi - Mão - Mùi. Bởi vậy, tháng Hợi thường được xem là giai đoạn có sự tương trợ nhất định đối với tuổi Mão, đặc biệt trong các hoạt động hợp tác, xây dựng quan hệ và phát triển công việc.

Nếu tuổi Tý có ưu thế ở khả năng quản lý tiền bạc, tuổi Dần nổi bật nhờ tinh thần chủ động, thì tuổi Mão được kỳ vọng có thể kết hợp cả hai yếu tố: Tìm kiếm cơ hội và duy trì sự ổn định cần thiết để biến cơ hội thành kết quả.

Đối với người làm công ăn lương, những nỗ lực kéo dài từ các tháng trước có thể bắt đầu nhận được sự chú ý. Một dự án hoàn thành đúng tiến độ, một ý tưởng được cấp trên chấp thuận hoặc kết quả kinh doanh vượt mục tiêu đều có khả năng trở thành cơ sở cho việc xét thưởng, tăng lương hay giao thêm trách nhiệm.

Người tuổi Mão đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, dịch vụ, thương mại hoặc kinh doanh cá nhân có thể tận dụng tháng này để đẩy mạnh những kế hoạch đã chuẩn bị kỹ. Đặc biệt, việc xây dựng uy tín cá nhân và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ có ý nghĩa lớn hơn những chiến dịch quảng bá ngắn hạn.

Với người kinh doanh, tháng 10 Âm lịch có thể là giai đoạn thích hợp để thúc đẩy doanh số cuối năm, tìm kiếm đối tác hoặc khai thác những nhu cầu đang gia tăng trên thị trường. Tuy nhiên, thay vì chạy theo doanh thu bằng mọi giá, tuổi Mão nên quan tâm đến lợi nhuận thực tế, chi phí vận hành và khả năng thu hồi công nợ.

Một điểm đáng chú ý khác là triển vọng tích lũy. Người tuổi Mão có thể tận dụng giai đoạn này để sắp xếp lại các mục tiêu tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và chuẩn bị cho những khoản chi lớn sắp tới. Nếu có thêm thu nhập, việc dành một phần cho tiết kiệm hoặc trả nợ sẽ mang lại lợi ích thiết thực hơn những quyết định mua sắm bốc đồng.

Dĩ nhiên, đứng đầu bảng xếp hạng tài lộc không có nghĩa mọi người tuổi Mão đều sẽ kiếm được khoản tiền lớn. Khả năng tài chính còn phụ thuộc vào nghề nghiệp, kinh nghiệm, điều kiện kinh tế và những quyết định thực tế của từng người. Theo cách nhìn tử vi, đây đơn giản là giai đoạn được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi để tuổi Mão phát huy năng lực và cải thiện cuộc sống.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.