Bước sang tuổi 31 vào ngày 29/12 vừa qua, Công chúa Kako, con gái thứ hai của Thân vương Akishino và Thân vương phi Kiko, tiếp tục chứng minh vì sao cô luôn là thành viên Hoàng gia được yêu mến bậc nhất tại xứ sở hoa anh đào. Giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động và kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc chiến tranh, ngày sinh nhật của Công chúa không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn là dịp để cô gửi gắm những thông điệp hòa bình đầy xúc động.





Thay vì những niềm vui cá nhân đơn thuần, tâm tư của cô lại hướng nhiều hơn về những vết thương của lịch sử và giá trị của hai chữ "Hòa bình". Trong năm qua, Công chúa đã dành thời gian đến thăm triển lãm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đau thương của Hiroshima ngay sau khi bom nguyên tử trôi qua, và đặc biệt là chuyến đi trực tiếp đến vùng đất chịu nhiều đau thương này cùng mẹ - Thân vương phi Kiko. Tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, hình ảnh Công chúa cúi đầu dâng hoa trước Bia Tưởng niệm hay những phút giây cô lặng người đi khi nhìn thấy những bức ảnh ghi lại nỗi đau của từng nạn nhân đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Cô chia sẻ rằng, việc chứng kiến tận mắt những chứng tích ấy khiến lồng ngực cô như thắt lại, cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết nỗi đau mà chiến tranh để lại, từ đó càng thêm trân trọng nỗ lực của những người đang ngày đêm vun đắp cho một thế giới không tiếng súng.

Cuộc gặp gỡ ân cần với những người sống sót sau thảm họa bom nguyên tử tại viện dưỡng lão cũng là một dấu ấn không thể quên trong tuổi 30 của cô. Không còn khoảng cách giữa một thành viên Hoàng gia và thường dân, chỉ còn lại sự sẻ chia giữa người với người, khi cô lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau dai dẳng của họ. Những trải nghiệm ấy đã hun đúc trong Kako một suy nghĩ chín chắn và mạnh mẽ: Phải luôn ghi nhớ những câu chuyện của quá khứ, không ngừng suy ngẫm về những khổ đau do xung đột gây ra trên khắp thế giới hiện nay, để từ đó nuôi dưỡng khát vọng hòa bình mãnh liệt hơn.

Không chỉ là một biểu tượng của hòa bình, Công chúa Kako ở tuổi 31 còn là hình mẫu của một người phụ nữ hiện đại, chăm chỉ và giàu lòng nhân ái. Ít ai biết rằng, cô vẫn đang miệt mài với công việc là nhân viên bán thời gian tại Liên đoàn Người điếc Nhật Bản từ năm 2021 đến nay. Trong các hoạt động công vụ thường ngày, Kako thường xuyên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu một cách thành thạo và duyên dáng, như một cách để xóa nhòa khoảng cách giao tiếp. Tại Thế vận hội Deaflympics mùa hè diễn ra ở Tokyo, Công chúa đã đích thân đến nhiều địa điểm thi đấu, dùng ngôn ngữ ký hiệu quốc tế để giao lưu, trò chuyện với các vận động viên và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc giản đơn khi được kết nối, được nhìn thấy nụ cười và sự nỗ lực phi thường của những con người vượt lên nghịch cảnh.





Một năm rực rỡ của Công chúa Kako còn được đánh dấu bằng chuyến công du chính thức đến Brazil vào tháng 6, nhân kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự đón tiếp nồng hậu của người dân nước bạn đã để lại trong cô những ấn tượng sâu sắc và lòng biết ơn chân thành. Không chỉ dừng lại ở các nghi thức ngoại giao, tình cảm ấy còn được cô nuôi dưỡng ngay tại quê nhà. Tháng 12 vừa qua, cô đã quay trở lại thăm "Cộng đồng người Brazil tại vùng Kansai" ở thành phố Kobe – nơi cô từng ghé thăm vào tháng 4. Hình ảnh nàng công chúa Hoàng gia vui vẻ chơi trò chơi cùng những đứa trẻ, nở nụ cười rạng rỡ và thân thiện đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho sự giản dị, gần gũi của cô.

Bên cạnh những hoạt động xã hội, niềm vui của Công chúa Kako trong ngày bước sang tuổi mới còn trọn vẹn hơn khi chứng kiến sự trưởng thành của cậu em trai – Hoàng tử Hisahito. Khi Hisahito chính thức bước chân vào Đại học Tsukuba để theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu về côn trùng và môi trường sống của chúng, Kako đã không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc. Với cô, việc nhìn thấy em mình được học tập và đắm mình trong lĩnh vực yêu thích chính là một món quà tinh thần to lớn. Tuổi 31 đến với Công chúa Kako không ồn ào, không phô trương, mà đằm thắm, sâu sắc và ngập tràn tình yêu thương, đúng như cách mà cô vẫn luôn hiện diện trong trái tim người dân Nhật Bản suốt bấy lâu nay.

(Theo Asahi, Yahoo)