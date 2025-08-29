French Montana – rapper đình đám với ca khúc “Unforgettable” đã chính thức đính hôn với Công chúa Dubai Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Theo TMZ, màn cầu hôn diễn ra vào tháng 6/2025 trong khuôn khổ Paris Fashion Week, chỉ vài ngày sau khi Montana lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn của bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 thương hiệu 3.PARADIS.

Nguồn tin cho biết: “Hai gia đình đều rất phấn khởi và đang bàn bạc chi tiết lễ cưới. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định".

Cặp đôi bắt đầu dấy lên tin đồn tình cảm từ tháng 10/2024, khi Sheikha Mahra chia sẻ hình ảnh đưa Montana đi tham quan Dubai. Đến mùa hè 2025, cả hai chính thức công khai nắm tay xuất hiện trong loạt sự kiện tại Paris Fashion Week, đánh dấu mối quan hệ lãng mạn giữa rapper Mỹ và công chúa xứ Ả Rập.

Sheikha Mahra, con gái Quốc vương Dubai, từng kết hôn với Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum và có một con gái. Cuộc hôn nhân này kết thúc vào tháng 7/2024, khi cô đăng tải (sau đó xóa) tuyên bố ly hôn trên Instagram với lời lẽ đầy thẳng thắn: “Người chồng thân mến, khi anh bận rộn với những người bạn khác, tôi chính thức tuyên bố ly hôn. Tôi ly hôn anh, ly hôn anh, và ly hôn anh".

Thông điệp này được cho là ám chỉ hình thức “triple talaq” trong luật Hồi giáo, khi người đàn ông chỉ cần nói ba lần “Tôi ly hôn em” để kết thúc hôn nhân.

Về phía Montana, anh là cha của cậu con trai 16 tuổi, Kruz. Giờ đây, khi hai người chính thức đính hôn, công chúng đang chờ đợi một đám cưới có thể trở thành sự kiện Hoàng gia - showbiz kết hợp đầy xa hoa và hoành tráng.

Theo People