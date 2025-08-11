Từ thương trường khốc liệt đến tranh chấp gia tộc, Tông Phức Lị cho thấy phụ nữ hoàn toàn có thể vừa mềm mỏng vừa sắc bén, biến mọi bất lợi thành bàn đạp vươn lên.

1. Không để cảm xúc chi phối, quan sát cuộc chơi bằng cái đầu lạnh

Bề ngoài là cô con gái ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại là người điều khiển bàn cờ. Cô biết rõ cha ruột mình lập gia đình khác ở bên ngoài, sinh con riêng, nhưng suốt hơn 30 năm vẫn im lặng, không trách móc, không nổi giận, âm thầm chịu đựng.

Bài học: Trong môi trường bất lợi, hãy cất "trái tim thủy tinh" đi, trở thành người đủ mạnh để đối phó với những kẻ gây sự, và là một "con sói" bình tĩnh.





2. Khiến đối phương "không thể" ra tay với bạn

Tạo dựng hình ảnh "nữ độc lập", cô không tranh giành cha với anh chị em, mà khiến cả xã hội mặc nhiên công nhận rằng "công chúa Wahaha chỉ có một".

Bài học: Biết tận dụng truyền thông và dư luận để tạo lợi thế; có những vị trí không cần tranh giành, nhưng phải khiến người khác thấy rằng vị trí đó chỉ thuộc về bạn.

3. Bề ngoài "thất bại", thực chất tránh mũi nhọn

Đầu tư thất bại, tin đồn lan khắp nơi? Cô để mặc người khác cười chê mình là "gà mờ".

Cô dùng vẻ ngoài "có vẻ không được việc" để tránh ánh mắt soi mói và sự đề phòng từ những người cũ trong nội bộ hay các anh chị em, đổi lại nhận được nhiều sự khoan dung hơn.

Bài học: Đôi khi "khiêm tốn" là một chiến lược, không phải vì bạn không có năng lực, mà vì bạn chưa tung ra chiêu thật sự.

4. Tự lập chiến tuyến, xây dựng hệ thống thuộc về mình

Trong một hệ thống do các cựu thần nắm giữ, phải chen chân giành quyền lợi? Thay vì vậy, hãy tự xây dựng "đội ngũ thân tín" của riêng mình, nuôi dưỡng một tập thể trung thành tuyệt đối và chỉ nghe lệnh từ bạn.

Bài học: Không phải thay đổi người cũ, mà là mạnh dạn tự dựng bếp mới, không ngại bắt đầu từ con số 0.





5. Tách khỏi hệ thống cũ, kiểm soát nguồn lực

Cô trực tiếp tách ra khỏi kênh phân phối truyền thống của Wahaha, ký lại hợp đồng, biến 1,6 triệu điểm bán hàng cuối cùng thành của riêng mình.

Quản lý con người không bằng quản lý hàng hóa, gọi "bố" cũng không bằng nắm trong tay kênh phân phối.

Bài học: Quản lý ≠ kiểm soát. Quyền lực thực sự đến từ việc nắm giữ nguồn lực, ai kiểm soát được lưu lượng, tiền vốn, con người, thì người đó mới là người quyết định.

6. Khi cần ra tay thì không được mềm lòng

Ngay sau lễ tang của cha ruột, cô lập tức đóng cửa 18 nhà máy do anh chị em cùng cha khác mẹ nắm cổ phần, khiến lợi nhuận của họ về 0 chỉ sau một đêm.

Lý do? Tối ưu hóa phân bổ nguồn lực.

Bài học: Nhẫn, là để chờ khoảnh khắc đó. Mỗi giây phút nhẫn nhịn khi nằm im chờ thời đều là để chuẩn bị chính xác cho ngày "nhổ cỏ tận gốc" ấy.

7. Không phải kế thừa, mà là triệt để viết lại luật chơi

Cô không đơn giản là tiếp quản một công ty, mà đã dùng các thủ thuật pháp lý và thương mại để "làm rỗng" cấu trúc công ty cũ, sau đó xây dựng lại thành "đế chế Tông Phức Lị ".

Bài học: Người mạnh chưa bao giờ chỉ "tiếp quản", họ luôn tái định vị và xây dựng lại thương hiệu.

Cô không kêu gào đòi công bằng, mà lặng lẽ viết lại toàn bộ thế cục. Mọi người đều nghĩ cô chỉ là "người kế vị", nhưng thực chất, ngay từ đầu cô đã lên kế hoạch "nắm quyền". Cô như nước, thấm dần và cuối cùng mang hình dáng của cả chiếc bình.

Điều gọi là chiến thắng, chưa bao giờ là ở chỗ được chia cho một bộ bài tốt, mà là ở chỗ biến những lá bài mình có thành một ván bài thắng tuyệt đối!