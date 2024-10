Ở quê nhà công chúa 12 tuổi này đã là một người nổi tiếng với đông đảo người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Jenna Norodom có giọng hát và khả năng nhảy ấn tượng. Theo truyền thông quốc tế, "Jenna Norodom xuất thân từ gia đình hoàng gia Campuchia, thông thạo 5 thứ tiếng và là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Kpop. Với ngoại hình xinh đẹp và khả năng diễn xuất, nhiều người hâm mộ mong đợi cô sẽ trở nên nổi tiếng như những ngôi sao Kpop như Lisa của BLACKPINK hay Minnie của (G)I-DLE".



Công chúa Campuchia sở hữu ngoại hình xinh xắn (Ảnh: Pinterest)

Công chúa đã ra mắt với tư cách là một diễn viên và ca sĩ vào năm 2018. Cô nhanh trở nên nổi tiếng thông qua các lần xuất hiện trong quảng cáo và phim truyền hình. Bản cover dance các bài hát Pretty Savage (2020) và Next Level (2021) của aespa mà công chúa thực hiện đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Vào tháng 6/2022, Jenna Norodom đã biểu diễn ca khúc do chính mình sáng tác, theo phong cách Kpop, tại một lễ hội âm nhạc Hàn Quốc - Campuchia.

"Khi xem các thần tượng Kpop hát và nhảy, tôi yêu thích mọi thứ về họ", cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Global Korean vào năm ngoái.

Jenna Norodom được ví như Lisa phiên bản nhí (Ảnh: Pinterest)

Năm 2022, Jenna Norodom đã ký hợp đồng với K've Entertainment, một công ty giải trí Hàn Quốc tại Campuchia và phát hành ca khúc You Da One cùng nam ca sĩ Bobo vào tháng 11 năm đó. Đầu năm 2024, cô đã giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Campuchia - Châu Á lần thứ 2 cho bộ phim kinh dị The Night Curse of Reatrei.