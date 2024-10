Công chúa Campuchia Jenna Norodom (12 tuổi) được cho là đang cân nhắc trở thành thực tập sinh tại Hàn Quốc để ra mắt với tư cách là một thần tượng, theo một hãng tin Đài Loan (Trung Quốc). Từ lâu, nàng công chúa 12 tuổi này đã là một người nổi tiếng ở quê nhà, với hàng triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

"Công chúa Campuchia Jenna Norodom, một người nổi tiếng trong ngành giải trí Campuchia, có kế hoạch làm thực tập sinh tại Hàn Quốc để trở thành một ngôi sao toàn cầu. Cô luôn khiến khán giả quê nhà tự hào với giọng hát ấn tượng và kỹ năng nhảy đặc biệt", hãng tin Sanli News Network cho biết.

Công chúa sinh năm 2012, là cháu gái của Quốc vương Norodom Sihamoni

Jenna Norodom xuất thân từ gia đình hoàng gia Campuchia, thông thạo 5 thứ tiếng và là một người hâm mộ cuồng nhiệt của K-pop. Với ngoại hình độc đáo và khả năng diễn xuất tuyệt vời, nhiều người hâm mộ mong đợi cô sẽ trở nên nổi tiếng như những ngôi sao K-pop nước ngoài khác như Lisa của Blackpink hay Minnie của (G)I-DLE.

Với tài năng ca hát và nhảy múa bẩm sinh, Công chúa Campuchia đã ra mắt với tư cách là một diễn viên và ca sĩ vào năm 2018. Cô nàng tuổi teen nhanh chóng trở nên nổi tiếng thông qua các lần xuất hiện trong quảng cáo và phim truyền hình tại nhà. Tại Campuchia, Jenna còn được biết đến với biệt danh "tiểu Lisa" vì ngoại hình và kỹ năng nhảy ấn tượng. Bản cover dance của công chúa với các bài hát "Pretty Savage" (2020) và "Next Level" (2021) của aespa đã từng viral mạnh trên Internet. Vào tháng 6 năm 2022, cô đã biểu diễn ca khúc theo phong cách K-pop do chính mình sáng tác, "The First Day Without You", tại một lễ hội âm nhạc Hàn Quốc-Campuchia.

Công chúa tuổi teen vẫn hoạt động tích cực trong những năm qua

Công chúa Campuchia Jenna Norodom phát biểu nhận giải tại Liên hoan phim Campuchia-Châu Á lần thứ 2

"Khi xem các thần tượng K-pop hát và nhảy, tôi yêu thích mọi thứ về họ", cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với "Global Korean" của kênh truyền thông địa phương YTN vào năm ngoái. "Đó là cách tôi bắt đầu quan tâm đến K-pop. Tôi thích K-pop vì nó hiện đại và độc đáo, tươi sáng và năng động".

Năm 2022, Công chúa Jenna Norodom ký hợp đồng với K've Entertainment, một công ty giải trí Hàn Quốc tại Campuchia và phát hành "You Da One" với nam ca sĩ Bobo vào tháng 11 năm đó. Đầu năm nay, cô đã giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Campuchia-Châu Á lần thứ 2 cho bộ phim kinh dị "The Night Curse of Reatrei".

Nguồn: Joongang Daily