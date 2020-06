Công bố bản cáo phó Vua sòng bài Macau: Hé lộ danh tính đứa con trai bí ẩn mà công chúng chưa bao giờ biết đến

Sau khi ấn định ngày tổ chức tang lễ cho Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân, gia tộc họ Hà tiếp tục công bố cáo phó ngày 27/6. Tuy nhiên, điều khiến tờ cáo phó này được đông đảo dư luận quan tâm là cái tên Hà Du Bang bí ẩn, lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách con cái của Hà Hồng Sân.

Theo truyền thông Trung Quốc, nội dung bản cáo phó chính thức của Hà Hồng Sân nằm ngoài dự đoán của cộng đồng mạng bởi 4 người vợ đều nằm ở mục "Vợ" và xếp thứ tự từ cao đến thấp: Vợ cả Lê Uyển Hoa (đã mất), vợ hai Lam Quỳnh Anh, vợ ba Trần Uyển Trân, vợ tư Lương An Kỳ.

Trước đây từng có tin đồn rằng, Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân không chỉ có 16 người con như đã công khai, ông và bà Tư Lương An Kỳ còn có một người con trai tên là Hà Du Giai nhưng không may đã mất sớm. Tuy nhiên, từ nội dung bản cáo phó này, trên thực tế, họ đúng là có một người con trai khác nhưng tên là Hà Du Bang.



Theo đó, thứ tự các con được xếp trong cáo phó như sau: 6 người con trai Hà Du Quang (đã mất), Hà Du Long, Hà Du Khải, Hà Du Bang, Hà Du Hanh, Hà Du Quân và 11 người con gái Hà Siêu Anh (đã mất), Hà Siêu Hiền, Hà Siêu Hùng, Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Phượng, Hà Siêu Hà, Hà Siêu Nghi, Hà Siêu Vân, Hà Siêu Liên, Hà Siêu Doanh, Hà Siêu Hân.

Cáo phó của Vua sòng bài Hà Hồng Sân.

Thông tin này nhanh chóng gây bùng nổ MXH Trung Quốc. Cái tên "Hà Du Bang" trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong tối ngày 27/6 trên MXH Weibo lớn nhất đất nước này.

Theo vai vế trong bản cáo phó, Hà Du Bang đứng sau Hà Du Khải (con trai út của bà Ba) và đứng trước Hà Du Hanh (con trai cả của bà Tư).

Đến tối ngày 27/6, bà Tư Lương An Kỳ chính thức lên tiếng độc quyền trên trang Sina. Bà cho biết, Hà Du Bang chính là con trai của mình và Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân. Trước đó, vì lý do thể chất của con trai nên Hà Hồng Sân và bà Tư Lương An Kỳ đã cân nhắc về môi trường sống ổn định cho con. Họ quyết định không công khai thông tin của Hà Du Bang trước công chúng.

Tuy nhiên, các thành viên trong gia tộc họ Hà đều biết đến sự tồn tại của Hà Du Bang và đối xử hòa thuận với nhau. Hà Du Bang không phải là một bí mật gia tộc mà toàn bộ các thành viên đều thống nhất bảo vệ danh tính của anh. Anh luôn đi du lịch và tham gia tiệc sinh nhật cùng các anh chị em. Vua sòng bài Macau khi còn sống rất yêu thương Hà Du Bang.

Bà Tư Lương An Kỳ cũng bày tỏ mong muốn dư luận không quá chú ý và làm phiền đến người con này.

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, Hà Du Bang thuở bé từng mắc bệnh rất nặng, bất ổn về cảm xúc, không thích đến nơi đông người và không giỏi giao tiếp. Trước đây từng sang Mỹ chữa bệnh và hiện vẫn đang sống tại Mỹ. Đến tang lễ anh sẽ về chịu tang.

Hà Hồng Sân chụp cùng bà Tư Lương An Kỳ và 4 người con đã công khai trước đó của họ.

Mới đây, Hà Siêu Doanh, con gái lớn của bà Tư Lương An Kỳ, cũng đã lên tiếng xác nhận Hà Du Bang là em ruột cùng cha cùng mẹ của mình. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai chị em, Hà Siêu Doanh không trực tiếp trả lời mà chỉ cho biết, tất cả đã được mẹ cô nói rõ với truyền thông trước đó. Đây là quan điểm của gia đình, hi vọng công chúng có thể hiểu được.

Cuộc đời Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân là một truyền kỳ trong lòng nhiều doanh nhân cũng như công chúng. Cái chết của ông đã khiến rất dư luận tiếc thương, đồng thời họ cũng đặc biệt quan tâm về vấn đề thừa kế khối tài sản khổng lồ trong gia tộc họ Hà.

Được biết, gia đình Hà Hồng Sân dự kiến tổ chức tang lễ trong 3 ngày 8, 9 10/7 và sau đó trở lại Macau tổ chức lễ truy điệu. Hiện tại, sự việc vẫn đang được cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi.

Nguồn: Sina