Công an TP.HCM làm việc với người đăng tin sai sự thật, kêu gọi rút tiền tại SCB

Chiều 12/10, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, hôm qua (11/10), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 12 làm việc với N.T.M.H. (SN 1981, ngụ quận 12) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).

Bà N.T.M.H. tại cơ quan công an.

Bài đăng của bà H. đã tạo tâm lý bất an đối với những người gửi tiền tại ngân hàng này, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP.

Tại cơ quan công an, bà H. đã thừa nhận hành vi soạn thảo, đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng.

Bà H. đã tự xóa bỏ các thông tin trên và cam kết không tái phạm. Công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.