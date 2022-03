Công an TP.HCM: Khởi tố bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng là do đơn của ca sĩ Vy Oanh

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận được tin tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube) để nhiều lần tổ chức livestream (phát trực tiếp) qua mạng Internet thực hiện hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của các nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam liên quan đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành giải quyết tin tố giác tội phạm trên.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 190-01, quyết định khởi tố bị can số 300-50 ngày 24-3-2022 đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong cùng diễn biến, sáng cùng ngày, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư đã đến Công an TPHCM để nhận các thông báo liên quan đến đơn tố cáo của mình.

