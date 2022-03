Trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng từng bị những ai tố cáo?

Như đã đưa tin, tối 24/3, một lãnh đạo Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan Công an

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ án và sẽ xử lý nghiêm đúng quy định.

Bà Nguyễn Phương Hằng trước đó từng bị một số cá nhân, nghệ sĩ nộp đơn tố giác về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trụ sở Công an quận 1 - được cho là nơi tạm giữ bà Hằng...

Cụ thể, ngày 26/1, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Được biết, những đơn tố giác này gồm của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).

Trong đó đặc biệt chú ý là trường hợp của nhà báo Hàn Ni. Cụ thể, ngày 23/3, bà Đặng Thị Hàn Ni có đơn gửi Công an TP.HCM, Công an Q.7 (TP.HCM) "đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can" đối với 4 người tự xưng "phe chính nghĩa" ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi xúc phạm, tấn công bà ngay trước cổng nhà ngày 22/3.

Sáng 22/3, bà Hàn Ni đang ăn sáng trước cửa nhà thì có 4 người lạ mặt tiếp cận rồi chửi bới, xúc phạm và tấn công bà.

Trước đó, ngày 22/11/2021, bà Đặng Thị Hàn Ni có gửi đơn trình báo khẩn cấp đến Công an TP.HCM, Công an P.Tân Thuận Đông (Q.7) về hành vi "đe dọa giết người" của bà Nguyễn Phương Hằng và đề nghị được bảo vệ. Bởi ngày 21/11/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream tuyên bố sẽ "truy cùng đuổi tận" nhà báo Hàn Ni.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phân công cho các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ.

Về phía bà Nguyễn Phương Hằng, trước đó bà Hằng cũng từng đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo những cá nhân nói trên có dấu hiệu chiếm đoạt tiền từ thiện. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh, Bộ Công an đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện, không có dấu hiệu tội phạm.

https://afamily.vn/truoc-khi-bi-bat-tam-giam-ba-nguyen-phuong-hang-tung-bi-nhung-ai-to-cao-20220325103404534.chn