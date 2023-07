Công an thông tin vụ con giám đốc sở lái xe phân khối lớn gây tai nạn chết người

Tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày 10/7, đại diện Công an tỉnh thông tin vụ tai nạn giao thông liên quan đến con một giám đốc sở.

Theo đó, chiều 2/7, thanh niên Phạm Nguyên C. (16 tuổi, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển mô tô biển số 47A1–007.31 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (Đại lộ Đông Tây) theo hướng từ đường Trần Quý Cáp đến đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột. Khi đến trước trụ đèn không số (thuộc tổ dân phố 9, phường Tự An), mô tô do C. cầm lái va chạm với xe máy biển số 47B3–072.94 do chị Nguyễn Thị H. (24 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Hậu quả, chị H. (đang mang thai tháng thứ 5) tử vong tại chỗ. C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến sáng 3/7, C tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã giao Công an TP Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tạm giữ phương tiện có liên quan, rà soát, trích xuất camera xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, ghi lời khai người làm chứng, người có liên quan và thu thập các thông tin ban đầu.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, hiện vụ việc đang trong giai đoạn điều tra. Bước đầu xác minh, nơi xảy ra tai nạn đang được thi công, chưa đưa vào sử dụng. Dự án này do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư; Ban quản lý các dự án TP Buôn Ma Thuột thực hiện dự án. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 515 có đặt cảnh báo trên các tuyến đường giao nhau với đường Đông – Tây.

Hai xe bị hư hỏng

Qua xác định ban đầu, C. điều khiển xe mô tô chưa có giấy phép lái xe, không sử dụng chất có cồn và âm tính với chất kích thích, lưu thông ở làn đường giữa trên đường Võ Nguyên Giáp (Đại lộ Đông Tây), thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị H. lưu thông hướng ngược lại.

Chiếc mô tô 47A1–007.31 do ông Phạm Văn L. (trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột), là cha của Phạm Nguyên C., đứng tên chủ sở hữu. Theo tìm hiểu, ông L. đang đương chức giám đốc một sở ở Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, một tờ báo đăng tải thông tin cho rằng, khi làm việc với Công an TP Buôn Ma Thuột, ông L. nói con trai tự ý lấy xe đi khi vợ chồng ông đi vắng. Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh cho ý kiến về thông tin này. Đại tá Quy nói sẽ kiểm tra và thông tin sau.