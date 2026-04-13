Sáng 13/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin, nguyên nhân vụ 4 người chết bất thường trong căn nhà ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến có thể do bà Trần Thị Đ. (sinh năm1963) sử dụng xăng dầu, rơm rạ để tự sát.

Thông tin này được Thiếu tướng Lê Quang Nhân đưa ra khi báo cáo nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

“Đến giờ này, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu tội phạm", Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói.

Căn nhà nơi phát hiện 4 nạn nhân tử vong ở xã Cát Tiến tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, khoảng 14h ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến tiếp nhận thông tin của ông Trần Quốc Thiện rằng ông đến nhà em gái là bà Trần Thị Đ. thì phát hiện 4 người thân đã mất trong nhà, thi thể bị cháy dù xung quanh không có dấu hiệu hỏa hoạn rõ ràng.

4 nạn nhân gồm bà Trần Thị Đ. (sinh năm 1963), con gái bà Đ. là chị Trần Thị C. (sinh năm 1989) và hai cháu ngoại là Ngô Xuân H. (sinh năm 2011), Ngô Xuân H. (sinh năm 2011).

Ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, cho biết căn nhà nằm ven bờ suối, tách biệt khu dân cư. Khoảng hơn 4h cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn tại khu vực này, đến chiều thì phát hiện sự việc.

Căn nhà rộng khoảng 50m², nằm ở khu vực thưa dân, cách nhà gần nhất khoảng 100m. Bên ngoài căn nhà không ghi nhận dấu hiệu cháy rõ ràng.

Theo chính quyền địa phương, chị Trần Thị C. làm công nhân gần nhà. Sau khi ly hôn, chị đưa hai con về sống cùng mẹ. Bà Đ. làm ruộng và chăm sóc hai cháu. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.