Chiều 10-4, ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà dân nghiêm trọng tại thôn Chánh Hóa.

Người dân lo lắng theo dõi sự việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà bà T.T.Đ. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau một thời gian nỗ lực khống chế, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể.

Nguồn tin ban đầu cho biết có thể có 4 bà cháu trong một gia đình tử vong, song con số cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Công an phong toả hiện trường vụ cháy nhà để tìm nguyên nhân

Hiện trường vụ việc đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời làm rõ danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy.

Báo Người Lao Động tiếp tục thông tin vụ việc.