Công an Sơn La cứu 5 người bị lũ cuốn trôi

Sáng 24/7, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về quá nhanh và lớn khiến 5 người dân đi bắt dế mèn không kịp chạy. Những người này bị cuốn trôi nhưng may mắn bám được vào cây bụi ở giữa dòng lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có sự việc 5 người dân mắc kẹt, Đại úy Lò Văn Chiến, Phó trưởng công an xã Mường Bú cùng đồng đội đã bơi ra rồi lựa dòng lũ để ném phao giải cứu những người mắc kẹt.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Mường Bú thông tin thêm việc giải cứu diễn ra trong khoảng 3 tiếng đồng hồ vì phải giải cứu từng người một và rất nguy hiểm.

Từ ngày 22 - 24/7, ở Sơn La đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây thiệt hại về người, hoa màu, nhà cửa và ngập úng nhiều điểm. Tính đến 16 giờ ngày 24/7, mưa lũ ở Sơn La đã làm 5 người chết, 4 người mất tích, 1 người bị thương do sạt lở và lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm thiệt hại 389 nhà, trong đó 28 nhà phải di dời khẩn cấp; 6 điểm trường tiểu học, trường mầm non bị ngập; 126 điểm giao thông bị sạt lở, khối lượng khoảng 7.970m3; trên 270 diện tích lúa bị ngập và cuốn trôi; hơn 3.465 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Sơn La đã triển khai công tác khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ"; thành lập nhiều đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định chỗ ở.