Sơn La huy động các lực lượng cấp bách di dời dân khỏi vùng ngập lụt

Hơn 7h sáng nay, nước lũ tiếp tục cuồn cuộn đổ về trên các sông suối của tỉnh Sơn La. Tại tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, hơn 40 hộ dân dọc hai bên suối Nậm Pàn bị ngập sâu, có nơi gần 2m, có hồ nước ngập đến nóc nhà. Công tác ứng cứu, di dời dân được chính quyền triển khai gấp rút. Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cho biết: "Chịu thiệt hại nặng nhất hiện nay là tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Hiện hơn 40 hộ dân đang phải di chuyển vì bị ngập hết. Nước trên suối Nậm Pàn đã dâng qua báo động 3. Huyện cũng đã chủ động sử dụng lực lượng tại chỗ để ứng phó và khắc phục, đồng thời lực lượng của tỉnh cũng được cử xuống Mai Sơn để hỗ trợ huyện di dân".

Hơn 40 hộ dân dọc suối Nậm Pàn, huyện Mai Sơn bị ngập sâu

Tại khu vực ngã tư Quyết Thắng, ngã tư xe khách thành phố Sơn La, nước ngập sâu từ 1-2m; các tuyến đường Trường Chinh, Chu Văn Thịnh, đường mùng 3/2... nhiều khu vực ngập hơn 1,5 m, nước trên đường chảy cuồn cuộn, các phương tiện không thể di chuyển, lực lượng chức năng phải dùng dây hỗ trợ người đi bộ qua đường. Đặc biệt rất nhiều khu dân cư, hộ gia đình tại thành phố Sơn La bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề về tài sản.

Anh Đặng Văn Thương, ở đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La cho biết: "Khoảng gần 5h sáng nay có người gọi gia đình là dậy đi không nước ngập vào nhà. Khi tôi dậy thì nước cũng ngập vào mấp mé sàn chỗ tôi ngủ rồi. Không nghĩ là nước lên cao thế, bà cụ 80 tuổi cũng nói là lần đầu tiên thấy nước lớn như vậy. Xóm tôi có nhà đằng sau nền nhà thấp nước ngập lên tận nóc nhà".

Tỉnh lộ 110 nhánh Hát Lót - Mường Bú bị ngập sâu

Mưa lũ cũng làm ngập, sạt lở nhiều tuyến đường, gây ách tắc giao thông tại Km2 đường tỉnh lộ 110 nhánh Hát Lót- Mường Bú; Km 32 +945 tại địa phận bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La; Km0 +885 tại địa phận bản Chiềng Ly, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu…

Ngay từ chiều tối qua, tỉnh Sơn La đã huy động các lực lượng ứng trực mưa lũ. Từ sáng sớm nay, các đoàn công tác của tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra tại khu vực trọng điểm; huy động các lực lượng công an, quân đội giúp đỡ nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; bố trí máy móc, nhân lực hót dọn đất đá; khơi thông dòng chảy để thông đường.

Nước lũ đổ về cuồn cuộn trên tuyến phố chính Trường Chinh, thành phố Sơn La

Mưa lũ tại Sơn La diễn biến phức tạp

Nhiều tuyến phố, khu dân cư của thành phố Sơn La ngập sâu

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết: "Tỉnh đã triển khai cấp bách các giải pháp ứng phó với mưa lũ trên diện rộng của toàn tỉnh, đó là tập trung chỉ huy theo phương châm 4 tại chỗ, ứng trực 24/24h. Tập trung tất cả các lực lượng của công an, quân đội có mặt tại tất cả các điểm xung yếu như tại Mai Sơn, Thành phố, Thuận Châu, những nơi có ngập lớn và có lượng mưa đang trên 150mm thì tỉnh đã tập trung lực lượng hỗ trợ, một là đảm bảo an toàn cho người dân, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là nghiêm cấm tuyệt đối không để người dân di chuyển trong khu vực có nước lũ lớn".

Thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Sơn La đến thời điểm này chưa thể thống kê được, tại nhiều địa phương mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp, sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, đến gần 9 giờ sáng nay nhiều nơi vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.