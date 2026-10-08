Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng có hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, trong thời gian gần đây, tình trạng cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng cá nhân có chiều hướng gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy.

Nhiều người dân vì cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc muốn giúp bạn bè, người thân đã vô tình để tài khoản của minh bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật như thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Đây là hành vi tiền ẩn nhiều nguy cơ, gây mất an ninh, an toàn trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân.

Theo đó, chúng thường đưa ra khoản tiền hỗ trợ, bồi dưỡng hấp dẫn, chỉ vài trăm ngàn hoặc vài triệu đồng, khiến nhiều người nhẹ dạ đồng ý.

Sau khi có được thông tin tài khoản hoặc quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng này dùng để nhận tiền từ hoạt động lừa đảo, cá độ, rửa tiền hoặc giao dịch bất hợp pháp khác.

Hậu quả là chủ tài khoản bị phong tỏa tài khoản, bị mời lên làm việc, thậm chí bị xử lý vì có hành vi tiếp tay cho tội phạm.

Phát hiện một tài khoản có trên 120.000 giao dịch đáng ngờ trong một năm

Từ đầu năm đến nay, Công an các địa phương tại tỉnh Hưng Yên đã triệt phá một số vụ án liên quan đến thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, điển hình như:

Vào tháng 7/2026, Công an xã Thái Thụy phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn gom nhặt thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân của học sinh. Hiện, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng liên quan.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 28 điện thoại di động các loại, 90 thẻ SIM của nhiều nhà mạng (đã và chưa kích hoạt), gần 40 thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau cùng 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu, dữ liệu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2026 đã sử dụng các lời mời chào như "mua tài khoản giá cao", "cho thuê tài khoản có tiền" để dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho nhóm đối tượng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em, các đối tượng đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy.

Để có được mỗi tài khoản, các đối tượng chỉ trả từ 200 - 300 nghìn đồng cho người đứng tên mở tài khoản, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Trước đó một tháng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn và giao dịch thông qua ứng dụng Telegram.

Nhóm đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 18 - 22 tuổi do H.V.T, trú tại tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, H.V.T sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2024, đối tượng trở về Việt Nam và tiếp tục liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram để tìm người đứng tên thành lập các "công ty ma", sau đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc...

Nhóm của H.V.T đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, vào đầu năm 2026, thông qua công tác đảm bảo An ninh kinh tế trên lĩnh vực ngân hàng. Phòng An ninh kinh tế cũng đã phát hiện tài khoản ngân hàng đăng ký mở tại một Ngân hàng TMCP có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, chỉ tính riêng năm 2024 tài khoản này đã thực hiện trên 120.000 giao dịch ghi nợ và ghi có với tổng số tiền là: 550,742 tỷ đồng.

Qua công tác khai thác đấu tranh, được biết: Đ.V.T, SN 1995; trú tại xã Nghĩa Dân, Hưng Yên đã mở và bán cho người không quen biết, thông qua qua mạng xã hội Facecbook, với số tiền là 200 nghìn đồng.

Mặc dù Đ.V.T không biết đối tượng đã mua tài khoản sử dụng số tài khoản trên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật vì hành vi trên đã tạo điều kiện cho người khác sử dụng tài khoản vào mục đích bất hợp pháp.

Người dân cần cảnh giác với chiêu trò dụ dỗ mở tài khoản, nhận tiền hộ

Để đảm bảo quyền lợi của chủ tài khoản, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng bất kỳ dưới hình thức nào. Không vì cả nể, cả tin và thiếu hiểu biết mà giao tài khoản cá nhân cho người khác sử dụng. Mặc dù không nhận thù lao hay bất kỳ lợi ích vật chất nào, việc để người khác sử dụng tài khoản vào hành vi vi phạm pháp luật vẫn là hành vi phạm tội, có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu đã cho mượn tài khoản hoặc nghi ngờ bị lợi dụng cần nhanh chóng ra ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản và thông báo với ngân hàng để tạm ngừng giao dịch và đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và thực hiện phối hợp.

Tích cực nâng cao ý thức pháp luật và theo dõi các khuyến cáo của lực lượng chức năng; cập nhật thông tin, cảnh báo mới nhất là Bộ Công an, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí chính thống. Chủ động chia sẻ, tuyên truyền trong gia đình, cộng đồng để cùng phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.