Công an Quảng Nam thông tin vụ cháu bé 5 tuổi bị kẻ cầm búa đánh thiệt mạng

Sáng 21/10, trả lời VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh vừa di lý Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) - nghi phạm đánh hai ông cháu thương vong, về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Xanh. (Ảnh: C.A)

“Nghi phạm có biểu hiện không bình thường về tâm lý, lúc khóc lúc cười. Nghi phạm gây án không phải do mâu thuẫn” , Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Khoảng 16h30 ngày 20/10, ông Cao V.X. (72 tuổi) dẫn cháu nội là C.T.M. (5 tuổi) đi học về thì bị Trần Văn Xanh chặn đường tấn công ở khu vực tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú.

Tại đây, Xanh cầm búa đánh liên tiếp vào đầu cháu M. và ông X. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa hai ông cháu đi cấp cứu. Người ông bị thương rất nặng còn cháu M. không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quế Sơn nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tích cực vận động Xanh ra đầu thú. Tuy nhiên đối tượng tỏ ra ngoan cố, không hợp tác, cố thủ trong nhà.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng gây án một cách liều lĩnh, manh động, coi thường tính mạng người khác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Khoảng 20h40 cùng ngày, lực lượng công an khống chế, bắt giữ Trần Văn Xanh.