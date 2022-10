Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều địa phương vùng vúi phía Bắc nền nhiệt đã giảm sâu xuống 8 - 10 độ C như khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) nền nhiệt thấp nhất đo được là 8.9 độ, tại một số khu vực khác của tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ phổ biến từ 13-16 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi giảm xuống ngưỡng rét đậm 13-15 độ C; đồng bằng 15-18 độ C.

Về đợt không khí lạnh này, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo nhiệt độ sẽ còn có thể giảm thêm về đêm kèm theo mưa đến ngày 22/10.

Khu vực Hà Nội: Đã ghi nhận mức nhiệt thấp nhất xuống 16-18 độ C trong đêm 19/10, trời chuyển rét kèm mưa nhỏ. Ngày 20/10, nhiệt độ trung bình tại thủ đô chỉ khoảng 18-20 độ C, thấp nhất từ đầu mùa.

Trạng thái lạnh kèm theo mưa, độ ẩm cao khả năng duy trì hết ngày 21/10. Sang ngày 22/10, trời chuyển nắng, nhiệt độ toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng mạnh lên mức 28-32 độ C. Trời chỉ còn lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 19-23 độ C

Tuy nhiên, đến ngày 25-26/10, cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường trở lại. Miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường quay trở lại

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ: ngày 21/10 có mưa, mưa rào rải rác và thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to.

Biển Đông có thể đón bão, miền Trung mưa lớn liên tiếp

Miền Trung đang bước vào cao điểm mùa mưa bão. Mặc dù bão số 6 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền Trung tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 21/10 đến ngày 22/10, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam từ chiều 21/10 đến hết ngày 22/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam từ chiều 21/10 đến hết ngày 22/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo, sau đợt mưa dông 21-22/10, khoảng 24-27/10, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng đón thêm một đợt mưa dông mới, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.



Thời gian dự báo Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Trong 24h-48 tới Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi Từ chiều ngày 21/10 đến sáng ngày 23/10 70-150mm, có nơi trên 250mm

Trong khi đó, một vùng thấp hình thành trên khu vực vùng biển Thái Bình Dương phía đông Philippines ngày 19/10 đã phát triển thành hệ thống áp thấp nhiệt đới mới.

Theo dự báo của Cơ quan Dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (Pagasa), áp thấp nhiệt đới có xu thế phát triển mạnh lên thành bão vào ngày 22-10, dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tới khu vực Biển Đông vào khoảng ngày 22 đến 23-10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Trung tâm đang theo dõi diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới này và sẽ có những dự báo tiếp theo.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Pagasa)

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đã đưa ra nhận định về dự báo khí tượng trong tháng 11/2022-4/023.

Theo đó, mặc dù trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 01/2023 với xác suất khoảng từ 80-90%, sau đó giảm dần còn khoảng từ 50-60%. Tuy nhiên, từ nay đến tháng 4/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông vẫn có khoảng từ 03-05 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 02 hoặc 03 cơn.

Đặc biệt, vẫn có khả năng ATNĐ và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm 2022.

Ngoài ra, nền nhiệt trong các tháng mùa Đông được dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN.