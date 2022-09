Công an phục hồi giải quyết vụ hoa khôi tố trưởng khoa đại học xâm hại tình dục

Không dám ra đường vì sợ bất trắc

Như Báo PNVN đã đưa tin, cuối tháng 3/2022, dư luận xã hội "dậy sóng" trước thông tin một cô gái nguyên là hoa khôi một trường Đại học ở Hà Nội tố ông T., Trưởng khoa của một trường Đại học, kiêm lãnh đạo một bệnh viện đa khoa ở Hà Nội đã ép cô quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Sáng 20/9, cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng tạm lánh trong Ngôi nhà Bình Yên, chị H. mới dám xuất hiện trước nhiều người tại buổi Hội thảo ca 1072H vào sáng 20/9 do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức để kể lại những gì chị và mẹ đã trải qua kể từ khi bị ông T. đe dọa.

Theo trình bày của chị H., trong lần đi du lịch, ông T. đã chuốc rượu và cưỡng hiếp H. Sau đó, nhiều lần ông T. tiếp tục ép H. quan hệ tình dục. Thậm chí, người đàn ông này còn biến H. thành công cụ để tiếp khách, quan hệ tình dục tập thể.

Khi H. muốn chấm dứt quan hệ, ông T. liền đe doạ, đánh đập gần 3 tiếng đồng hồ, sau đó tiếp tục đưa H. tới khách sạn đánh đập, dọa giết và cưỡng hiếp hai lần. "Ở giây phút sinh tử đó, em đã phải quỳ gối, xin tha chết và chấp nhận yêu cầu để được ông T. buông tha", H. cho biết.

Do quá lo sợ, H. đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng vì sợ dù bỏ trốn vẫn không thể thoát khỏi sự lùng sục của ông T. nên H. đã kể với mẹ về câu chuyện mình bị ông T. cưỡng dâm, bạo lực và dọa giết.

Ban đầu, mẹ chị H. tìm nhiều cách thương lượng, cầu xin ông T. buông tha cho H. nhưng ông T. không đồng ý mà vẫn tiếp tục đe dọa, "khủng bố" tinh thần mẹ con chị H. nên chị H. và mẹ đã tới cơ quan công an tố giác và đề nghị dùng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ tính mạng, an toàn tại nơi cư trú. Đồng thời, H. đã tìm đến Ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (TƯ Hội LHPN Việt Nam) để tạm lánh an toàn và nhận hỗ trợ.

"Ông ta đe dọa bằng nhiều hình thức khác nhau như nhắn tin, gọi điện, thuê người đến tận nhà quấy rối, đe dọa giết. Mẹ con tôi đã làm tất cả các biện pháp để xin ông ta dừng tay nhưng tất cả đều vô ích", chị H. kể lại tại buổi Hội thảo ca 1072H.

Chị H. cho biết thêm, sau nhiều tháng được sự hỗ trợ của Ngôi nhà Bình Yên, sức khỏe thể chất và tinh thần của chị đã tốt hơn. Thế nhưng, vì người bị tố cáo vẫn chưa bị xử lý nên lúc nào chị cũng nơm nớp lo sợ bị trả thù.

"Có thời điểm, mẹ con tôi đã tính đến việc bán nhà và trốn đi một nơi thật xa. Ngôi nhà Bình Yên đã động viên mẹ con tôi "không thể trốn tránh được cả đời".

Hai mẹ con tôi quyết định ở lại và được hỗ trợ làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng, quyết tố cáo đến cùng kẻ đồi bại. Đến lúc này tôi vẫn bị theo dõi, số điện thoại cũ cũng phải bỏ. Tôi không dám đi ra ngoài vì sợ bất trắc.

Tôi biết, khi lên tiếng tố cáo đã có nhiều lời đồn đại, đánh giá không hay, ảnh hưởng trực tiếp đến tôi và gia đình nhưng tôi quyết đòi lại công bằng. Tôi khẳng định, giữa tôi và ông T. chưa bao giờ có mối quan hệ tình cảm yêu đương, chưa bao giờ có sự đồng thuận. Ông ấy là đồng nghiệp của mẹ, tôi chỉ xem ông ấy như người cha, người chú", chị H. chia sẻ.

Chị H. thời điểm bị ông T. đánh đập. Ảnh chị H. cung cấp

N ỗi đau người mẹ

Chuyên gia tham vấn Ngôi nhà Bình Yên cho biết, hiện tại điều khiến chị H. cảm thấy lo lắng là sức khỏe và tinh thần của mẹ mình. Do có mối quan hệ đồng nghiệp nên mẹ chị H. mới nhờ ông T. hướng dẫn và sau đó nhận H. vào làm việc tại bệnh viện nơi ông T. đang làm lãnh đạo.

"Từ khi sự việc xảy ra, bà luôn day dứt và cảm thấy như là người có lỗi dù tôi đã động viên rất nhiều", chuyên gia tham vấn nói.

Chia sẻ với lãnh đạo Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, mẹ chị H. cho biết, bà sẽ làm tất cả để bảo vệ sự an toàn và tính mạng của con gái. Sự việc xảy ra khiến bà cảm thấy có lỗi với con. "Cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào tôi cũng mong sẽ bảo vệ con tôi và lột mặt nạ ông T. Nếu tôi không làm, sẽ còn nhiều nạn nhân nữa", mẹ chị H. nói trong nước mắt.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, khi đến Trung tâm nhờ trợ giúp, cán bộ Trung tâm nhận thấy chị H. có dấu hiệu đã phải trải qua 4 hình thức bạo lực (bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực tình dục). Thời điểm mới đến Ngôi nhà Bình Yên, H. luôn trong trạng thái bất ổn tâm lý như rối loạn giấc ngủ, không ý thức về việc ăn uống, lo âu, căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực và không muốn tiếp xúc với người khác. Lúc nào, H. cũng bị ám ảnh bởi sự đe doạ, trả thù, giết hại.

Trong quá trình trợ giúp, bên cạnh việc giúp chị H. ổn định về tinh thần, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cùng các luật sư đã đồng hành, hỗ trợ chị H. về mặt pháp lý. Trung tâm đã gửi công văn và Đơn tố giác tội phạm của chị H. đến cơ quan chức năng.

Sau khi Công an thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh, đến ngày 27/7, chị H. nhận được quyết định tạm đình chỉ vụ án. Thế nhưng, mới đây, ngày 24/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tại buổi Hội thảo sáng 20/9, đại diện lãnh đạo Ban Chính sách Luật pháp (TƯ Hội LHPN Việt Nam), Trung tâm Phụ nữ và Phát triển và các luật sư cho biết, sẽ tiếp tục đồng hành cùng chị H. đến khi sự việc được làm sáng tỏ.

Trong khi đó, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết:

"Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị H. cũng như Đơn đề nghị của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Văn phòng Luật sư hỗ trợ tư pháp cho chị H., chúng tôi đã có những báo cáo, sau đó tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm kết luận rõ ràng, khách quan để trả lời người có đơn.

Chúng tôi xác định đây là sự việc nhạy cảm, chúng tôi thu thập thông tin từ nhiều nguồn, bên cạnh đó cũng có các biện pháp để bảo vệ người tố cáo. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục xác minh.

Những đề xuất từ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, từ luật sư và chị H., chúng tôi xin tiếp thu. Chúng tôi mong muốn TƯ Hội LHPN Việt Nam, chị H. và các cơ quan ban, ngành tiếp tục hỗ trợ chúng tôi để có được kết luận cuối cùng thật khách quan và chính xác".