Công an làm việc với nam thanh niên đăng video "Xuyên không vào thế giới khác không có ai"

Thông tin ban đầu, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền các video được quay tại Cảng hàng không Đồng Hới với nội dung “Xuyên không vào thế giới khác không có ai”; “Tôi không chắc ở đây có an toàn cho mình không”; “Tôi đang cố gắng tìm kiếm thức ăn và nước uống sau nhiều ngày bị mắc kẹt”…

Đối tượng N.T.T.N cùng những thông tin sai sự thật về sân bay Đồng Hới.

Những video nói trên được dư luận xã hội chú ý, quan tâm, trong đó có nhiều bình luận mang tính chất suy đoán, tiêu cực về các hoạt động tại Cảng hàng không Đồng Hới .

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai xác minh làm rõ nội dung, hành vi của đối tượng, không để tình hình trên phức tạp làm ảnh hưởng đến hình ảnh, công tác bảo đảm an ninh cũng như các hoạt động khác diễn ra tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Qua xác minh, xác định nguồn gốc video sai sự thật được đăng tải từ các tài khoản mạng xã hội “@nhanhuychuongbac” do N.T.T.N, SN 2002, trú tại phường 10, quận 11, Tp.Hồ Chí Minh, thực hiện.

Tại cơ quan Công an, N.T.T.N thừa nhận toàn bộ hành vi quay video có lời thoại, tiêu đề sai sự thật về các hoạt động tại Cảng hàng không Đồng Hới để đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Youtube) nhằm mục đích tăng tương tác “câu like, câu view”.

Đối tượng N.T.T.N tại cơ quan Công an.

Cơ quan Công an đã yêu cầu N.T.T.N gỡ bỏ các nội dung vi phạm , cam kết không tái phạm và xử lý N.T.T.N theo quy định.