Ngày 1/8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin trên VTV Online rằng vừa phát hiện, triệt phá và xử lý nhiều nhóm đối tượng người nước ngoài lợi dụng việc lưu trú trên địa bàn tỉnh để tổ chức các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao.

Từ công tác quản lý địa bàn và nắm bắt tình hình thực tế, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp cùng Công an phường Võ Cường tiến hành xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm của một số ổ nhóm người nước ngoài.

Cụ thể, theo báo Công an Nhân dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất hai địa điểm:

Tại căn nhà số CL10-5 (Khu đô thị Him Lam): Công an phát hiện 20 người nước ngoài đang cư trú, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh chui. Nhóm này trang bị hàng loạt thiết bị điện tử để thiết lập các sàn thương mại điện tử giả mạo, nhái lại những nền tảng mua sắm trực tuyến uy tín nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân tại Trung Quốc.

Tại cơ sở lưu trú số 15 (đường Nguyễn Quyền): Lực lượng công an phát hiện 17 người nước ngoài cùng hệ thống máy tính, điện thoại phục vụ hành vi phạm tội. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội để tiếp cận cộng đồng người gốc Hoa tại Bắc Mỹ và châu Âu, sau đó dàn dựng các kịch bản lừa đảo tình cảm để chiếm đoạt tiền.

Theo Đại tá Trịnh Đắc Vũ, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết trên báo Bắc Ninh, phương thức hoạt động chung của các nhóm đối tượng này là tranh thủ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, sau đó thuê nhà riêng hoặc căn hộ chung cư trên địa bàn làm "trụ sở" hoạt động khép kín.

Bên cạnh chiêu trò mạo danh sàn thương mại điện tử và lừa đảo tình cảm, nhiều nhóm còn tổ chức môi giới cờ bạc trực tuyến, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy nhằm hướng tới các nạn nhân tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Quá trình điều tra đã giúp lực lượng chức năng tịch thu hàng trăm máy tính, điện thoại di động các loại. Cơ quan Công an đã tiến hành xử phạt hành chính, làm thủ tục trục xuất nhiều cá nhân vi phạm, đồng thời chuyển giao các hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm xuyên quốc gia cho lực lượng chức năng nước bạn để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Thống kê cho thấy, tính từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp bắt giữ, xử lý 10 vụ việc với gần 150 đối tượng người nước ngoài (mang các quốc tịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Malaysia, Campuchia...) liên quan đến tội phạm công nghệ cao và vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú.