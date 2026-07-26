Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung và danh sách mà Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cung cấp.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có công văn gởi Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Star, Hà Nội. Đây là vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Theo đó, để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo, phối hợp tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro và các hệ thống dữ liệu liên quan đối với 46 cá nhân có liên quan.

Nội dung tra cứu, cung cấp gồm các hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền, mua bán tài sản, góp vốn, chuyển nhượng phần vốn, tài sản có giá trị lớn của các cá nhân liên quan… Cung cấp thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro, tranh chấp, kê biên, phong tỏa, hạn chế giao dịch liên quan đến tài sản, cá nhân liên quan nếu có.

Trường hợp có dữ liệu điện tử, đề nghị cung cấp mã hồ sơ, thời điểm tạo/sửa/xóa, tài khoản nhập liệu/cập nhật, đơn vị nhập liệu và bản trích xuất dữ liệu có xác nhận… Kết quả trả lời thể hiện rõ họ tên, số CCCD/CMND trùng khớp; vai trò của cá nhân trong giao dịch.

Thời kỳ tra cứu từ ngày 1/1/2023 đến nay. Trường hợp không phát sinh dữ liệu, đề nghị trả lời rõ bằng văn bản để CQĐT tổng hợp hồ sơ.

Được biết 46 cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Star có tuổi đời còn rất trẻ, cư ngụ ở Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng… Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Star (phường Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong 23 công ty mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.

Các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn. Khi khách đến, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng.

Để thúc ép khách ký hợp đồng, các nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng…

Tuy nhiên, trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng và dù cam kết hoàn tất giao dịch trong vòng 30 – 45 ngày nhưng các đối tượng lại ký điều khoản kéo dài thời hạn thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng khó hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét, thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ôtô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng của các đối tượng có liên quan.

Vụ án đang điều được tra mở rộng.