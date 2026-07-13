Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự nắm được nhóm đối tượng sử dụng fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment”, với 7.816 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung kinh doanh khu nghỉ dưỡng có địa chỉ tại Sunset Town (An Thới, đặc khu Phú Quốc) thu hút rất nhiều lượt bình luận, trong đó đa số phản ánh Facebook trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những thông tin thu thập được, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành thẩm tra, xác minh xác định được nhóm đối tượng sử dụng tài khoản thuộc một công ty có địa chỉ tại Đồng Nai để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Tiến hành sao kê số tài khoản, kết hợp các thông tin tài liệu trinh sát xác định tại địa bàn An Giang có bị hại chuyển tiền vào tài khoản nói trên và bị chiếm đoạt số tiền trên 637 triệu đồng. Vào thời điểm cuối năm 2025, chị S. (thường trú xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) có nhu cầu đặt phòng nên đã tương tác với trang fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment”. Qua trao đổi, chị S. đã đồng ý đặt 1 căn hộ và chuyển trên 4 triệu đồng tiền cọc vào số tài khoản do fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment” cung cấp. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cọc thì đối tượng thông báo giao dịch bị lỗi do chuyển tiền cọc không đúng cú pháp, đối tượng yêu cầu và đề nghị thực hiện lại thao tác, chị S. đã chuyển tiền 6 lần, với tổng số tiền đã chuyển là trên 637 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Qua thời gian thu thập tài liệu, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Ban chuyên án thấy đủ điều kiện phá án, bắt giữ các đối tượng nên báo cáo đề xuất Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đồng ý, tiến hành phá án, tiến hành triệu tập các đối tượng để đấu tranh.

Ban chuyên án phân công Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Cần Thơ và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tiến hành phá án. Ngày 10/7/2026, Ban chuyên án phân công 6 Tổ công tác với 30 CBCS đồng loạt tấn công, bắt giữ các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ.

Kết quả, Ban chuyên án đã phá án thành công, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Dương Hoàng Văn (SN 1993, thường trú: xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ); Trương Thùy Dương (SN 19/10/2005, thường trú: xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Chỗ ở: phường Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh); Lâm Quốc Kiệt (SN 27/5/2003, thường trú xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau; Chỗ ở: phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh); Lê Văn Cà (SN 10/4/1987, thường trú, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp; Chỗ ở: phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh).

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội để tìm kiếm việc làm, các đối tượng được hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”; tự nguyện hoặc bị dẫn dắt đăng ký, mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân (bình quân mỗi đối tượng từ 5–10 tài khoản), đăng ký sinh trắc học khuôn mặt, sau đó xuất cảnh sang làm việc cho các tổ chức, “công ty ma” tại khu Robot, Kim sa 3, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia) do người Trung Quốc làm chủ. Các tài khoản ngân hàng được tổ chức lừa đảo sử dụng để luân chuyển tiền do hoạt động lừa đảo mà có (app sex, app tình cảm, hack tài khoản mạng xã hội...), sau đó chuyển tiếp (xuất khoản) đến các tài khoản khác theo lệnh hiển thị trên một sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối do đối tượng người Trung Quốc thao tác nhằm mục đích “rửa” thành tiền “sạch”.

Việc xác nhận lệnh chuyển tiền được thực hiện bằng sinh trắc học khuôn mặt của chính chủ tài khoản (theo yêu cầu bảo mật ngân hàng), do đó tổ chức phải trực tiếp sử dụng con người (chủ tài khoản) hiện diện để quét mặt xác nhận. Tổ chức lừa đảo có sự phân công rõ ràng: bộ phận trực tiếp lừa đảo bị hại (chưa rõ địa điểm); bộ phận “xuất - nhập khoản” thao tác điện thoại, máy tính; bộ phận sử dụng sinh trắc học (quét mặt) để hợp thức hóa giao dịch.

Dương Hoàng Văn được các đối tượng người Trung Quốc phân công quản lý, điều hành khâu “xuất - nhập khoản”, đồng thời, Văn còn sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền cùng với các đối tượng Lâm Quốc Kiệt, Lê Văn Cà, Trường Thùy Dương, sau đó dòng tiền cuối cùng sẽ đến tài khoản Ngân hàng của Dương Hoàng Văn để “rửa sạch” bằng cách mua tiền ảo, ngoại hối qua sàn giao dịch OKX.

Quá trình xác minh, truy vết dòng tiền, đến thời điểm hiện tại Ban chuyên án đã xác định số tiền được giao dịch, luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của Lâm Quốc Kiệt, Lê Văn Cà, Trường Thùy Dương, Dương Hoàng Văn từ tháng 12/2025 đến nay ước tính khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó, có số tiền có liên quan đến dòng tiền của bị hại S. là trên 637 triệu đồng. Các giao dịch này có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội và đấu tranh, khai thác, mở rộng các đối tượng còn lại trong nhóm lừa đảo.