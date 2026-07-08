Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can cùng ngụ TPHCM, gồm: Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Trần Hải Anh (chưa rõ lai lịch) cùng một số đối tượng thành lập nhiều công ty "bình phong" như Công ty TNHH A Plus Market, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH Tanhi, Công ty TNHH Exzen... đặt trụ sở tại tòa nhà Melody (đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM). Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động đúng chức năng đăng ký mà được sử dụng làm nơi tổ chức tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán ACX.

Theo phân công, Trần Hải Anh trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của các công ty. Bị can Đặng Thị Thương giữ vai trò quản lý các nhóm tư vấn khách hàng (sale), còn Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt, thuyết phục các nhà đầu tư tham gia giao dịch.

Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, đưa ra nhiều tài liệu, giấy phép hoạt động, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền vào các tài khoản theo chỉ định, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền, khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cáo trạng xác định, một bị hại đã chuyển hơn 1,141 tỷ đồng để đầu tư theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác cũng bị dụ dỗ nộp tiền với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Thương khai nhiều lần gặp người được giới thiệu là "cấp trên", "người đặc biệt" của Trần Hải Anh. Người đó chính là Phó Đức Nam (Mr Pips). Tuy nhiên, bị can này khai không biết rõ mối quan hệ giữa Phó Đức Nam và Trần Hải Anh.

Viện KSND TPHCM xác định hành vi của các bị can đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Các bị hại yêu cầu các bị can liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.